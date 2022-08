O que fazer na Cidade do México – 22 dicas e atrações imperdíveis

Paulo Basso Jr.

Quando me perguntava o que fazer na Cidade do México, não imaginava que encontraria tantas boas surpresas por lá. Sério, a capital mexicana é incrível, tem atrações e pontos turísticos fantásticos, ótima gastronomia, uma baita cena noturna e um povo extremamente receptivo. Adorei. E, ao seguir minhas dicas, acho que você também vai gostar.

Neste artigo, você verá o que fazer na cidade do México em 3 dias. Dá até para ficar mais tempo por lá, de tantas atrações que existem no destino, mas esse período é suficiente para ver alguns dos pontos turísticos mais famosos.

Para ajudar a organizar seu roteiro, dividi o post em tópicos:

E aí, pronto para explorar os principais pontos turísticos da Cidade do México? Então, vamos lá.

Onde fica a Cidade do México

A Cidade do México é a capital do país e fica bem no centro do território mexicano, a pouco mais de duas horas de voo de Cancún, um dos destinos mais turísticos da América Central.

Com mais de 20 milhões de pessoas espalhadas pela área metropolitana, a Cidade do México lembra São Paulo, para o bem e para o mal. Tem poluição, um trânsito maluco (é a pior parte, disparado), lugares lotados, furtos rotineiros e diversos outros problemas típicos das grandes metrópoles. Em compensação, é vibrante, divertida e extremamente cultural. Ao quadrado.

Antes de seguir em frente, uma pitadinha de história. Vale saber que a cidade foi fundada pelos astecas por volta de 1325, batizada à época como Tenochtitlán. Em menos de 200 anos, já era a maior da América Central. Em seguida, foi conquistada e colonizada pelos espanhóis e progredir, já independente, como uma das maiores cidades da América Latina.

Por conta de tudo isso, há muito o que fazer na Cidade do México, como você verá aqui.

Como ir à Cidade do México

Paulo Basso Jr. Museu Frida Kahlo, uma das atrações da Cidade do México

A Aeroméxico faz voos diretos entre São Paulo e a Cidade do México. Outras companhias, como Copa, Latam, American Airlines, United Airlines e Delta, chegam à capital mexicana a partir de conexões.

Na hora de cotar as passagens, use este comparador online. Ele lista as principais ofertas de uma só vez e ajuda a localizar as passagens mais baratas (ou mais vantajosas em termos de tempo, conexões e por aí vai).

Visto para entrar no México

Isso é muito importantes. Brasileiros precisam, sim, de passaporte válido e visto físico para entrar no México.

O visto custa US$ 48 dólares (pouco mais de R$ 250 no câmbio atual), tem validade de 180 dias e deve ser retirado, após agendamento no site oficial, na embaixada em Brasília ou nos consulados do México em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Estão dispensados do processo, mesmo com as mudanças desde 18 de agosto, quem possui:

Documento válido que comprove residência permanente no Canadá, Estados Unidos, Japão, Reino Unido ou qualquer um dos países que compõem o Espaço Schengen, bem como os países membros da Aliança do Pacífico (Chile, Colômbia e Peru).

Visto válido e vigente do Canadá, Estados Unidos, Japão, Reino Unido ou qualquer um dos países que compõem o Espaço Schengen.

Portanto, se você tem visto válido para os EUA, por exemplo, não precisa tirar o visto físico do México. Já quem não se enquadra nas exceções acima pode conferir aqui o processo completo parar solicitar o documento mexicano.

Outros documentos para entrar no México

Paulo Basso Jr. Duty free no Aeroporto Internacional da Cidade do México

Além do passaporte válido e do visto físico, quem vai ao México precisa apresentar os comprovantes de exigências sanitárias vigentes (carteira de vacinação, por exemplo) e preencher um formulário de imigração, que costuma ser distribuído no voo de ida.

Vale a pena, porém, adiantar o processo e preencher o formulário aqui. Leve-o impresso na bagagem de mão, assim como a passagem de volta e o comprovante do hotel em que irá ficar.

Na hora da imigração, entregue o passaporte e o formulário para a oficial. Ela destacará parte do formulário e te devolverá. Guarde este papel, pois ele pode ser solicitado quando você for sair do país (e caso não o seja, entregue para a funcionária da companhia aérea na hora de embarcar, para evitar problemas).

Caso a oficial da imigração solicite, mostre para ela seus comprovantes de hospedagem e passagem de volta. Não deixe de ter tudo isso impresso, ok, pois não dá para acessar a internet por lá e não aceitam provas digitais. Seja prevenido para evitar problemas.

Transporte na Cidade do México

Paulo Basso Jr. Pirâmide da Lua, em Teotihuacan, a pouco mais de 50 km da Cidade do México

Há um bom sistema de metrô na Cidade do México, bem como uma série de linhas de ônibus e motoristas de aplicativo.

Uma boa ideia pode ser contratar os serviços de ônibus hop-on hop-off, que passam pelos principais pontos turísticos da Cidade do México e permitem que você embarque e desembarque quantas vezes quiser durante o período vigente no tíquete. Costuma valer a pena financeiramente, sobretudo não tiver muito tempo para passear.

Outra opção é alugar um carro, o que te deixa livre, principalmente, para visitar as atrações nos arredores, como Teotihuacán, a pouco mais de 50 km da CIdade do México. Neste caso, a dica é consultar este comparador online para ver as locadoras locais que oferecem as melhores condições na data em que estiver por lá.

Seja qual for a escolha, vale saber que o trânsito na cidade é caótico, independente do dia, do horário e de onde esteja. Por isso, programe-se sempre com antecedência na hora de se deslocar por lá.

Quando ir à Cidade do México

Paulo Basso Jr. Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe: festa em 12 de dezembro

Uma curiosidade da Cidade do México é que a temperatura por lá varia pouco ao longo do ano. Os termômetros ficam quase sempre entre 14ºC e 24ºC, mesno no auge do inverno ou do verão.

A diferença nos meses mais quentes é que chove mais, quase todo dia, nem que for por alguns minutos no fim da tarde e durante a madrugada. Já no inverno, nem sempre o sol aparece, emprestando uma aparência mais sisuda à selva de pedra.

Por conta dessas características, você verá que os mexicanos estão sempre com uma blusa por perto. Eles costumam usar de manhã e de noite, mesmo entre junho e setembro, quando o clima é mais quente.

Vale ressaltar ainda que a cidade é bastante poluída e seca. Portanto, leve hidratante e use protetor solar o tempo todo, pois o sol engana, mas queima bem.

Diante desse cenário, a boa notícia é que você pode ir à Cidade do México em qualquer época do ano. Nas férias escolares de julho e agosto e em dezembro e janeiro os preços costumam subir, mas de resto pouco muda. A primavera é bem florida e, no outono, as paisagens ficam um pouco mais insólitas, mas igualmente marcantes.

Também é possível se programar para estar lá em feriados importantes, quando rolam altas festas populares. É o caso do Grito da Independência, em 15 de setembro, do Dia de Nossa Senhora de Guadalupe, em 12 de dezembro, e do famoso Dia de los Muertos, em 2 de novembro.

A Cidade do México é segura?

Paulo Basso Jr. Shopping El Palacio De Los Palacios, em Polanco, um dos bairros mais tranquilos da capital mexicana

Antes de planejar seu roteiro, é importante ter em mente como é o cenário de violência na Cidade do México. Trata-se de uma metrópole perigosa, sem dúvida, com muitos batedores de carteiras e aproveitadores, sobretudo nos pontos turísticos.

Mas não é diferente de São Paulo ou do Rio de Janeiro, por exemplo. Basta tomar procedimentos básicos, como sair com muito dinheiro no bolso e joias aparentes, sobretudo no Zócalo, em Coyoacán e na Zona Rosa de Juarez (caso queira encarar uma noitada nos inúmeros barzinhos da região).

De resto, é só ficar de olho em tudo e não vacilar com telefone celular, por exemplo. Mas dá para usar Uber numa boa. Eu solicitei vários e me senti como em São Paulo, nenhuma diferença.

Um ponto interessante é que, nas ruas da Cidade do México, mesmo nos trechos mais perigosos, dificilmente há violência física, com assalto a mão armada ou algo do tipo. O mais temeroso por lá são mesmo os batedores de carteiras, mesmo dentro das igrejas, dos museus ou dos sítios históricos.

De resto, você verá muitos pedintes, sobretudo ao passar por praças, atrações turísticas e sentar-se em mesas externas dos restaurantes. Eles costumam ser gentis, então é só tratá-los com dignidade para não ter problemas.

Uma curiosidade é que raramente se vê pessoas em situações de rua nas principais atrações da Cidade do México.

Vale ressaltar ainda que bairros como Polanco, Roma e La Condesa são mais tranquilos e recomendáveis, por exemplo, para se hospedar e sair à noite.

Seguro viagem México

Contar com um seguro viagem é essencial quando você vai para fora do Brasil. Ao acessar este comparador online, você observa os preços das principais operadoras do mercado que atuam no México e pode fechar o contrato com mais segurança.

—

Roteiro de 3 dias na Cidade do México

Paulo Basso Jr. Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe, um dos pontos turísticos da Cidade do México

Três dias é um bom tempo para ficar na Cidade do México. Não vai dar para fazer tudo, mas é possível explorar algumas das principais atrações. Aqui, deixo minha sugestão de roteiro, inclusive com um quarto dia ou uma adaptação de atrações, caso se interesse mais:

O que fazer na Cidade do México Roteiro de 3 dias Dia 1 Centro Histórico e Roma Dia 2 Coyoacán, Chapultepec e Polanco Dia 3 Teotihuacan e Basílica de Nossa Senhora do Guadalupe Caso tenha mais tempo San Ángel, Xochimilco e luta livre

Caso tenha mais tempo ou não queira ir a Teotihuacan , por exemplo, vale a pena visitar o bairro colonial de San Ángel, que conta com galerias, lojas e restaurantes espalhados por lindos casarões.

Outra opção é Xochimilco. Eu não fui, infelizmente, mas todo mundo recomenda. E também não se esqueça das apresentações de luta livre, que rolam em diversas arenas da cidade.

Aqui, também há uma sugestão diferente de roteiro de 4 dias na Cidade do México que pode se adequar ao seu perfil.

O que fazer na Cidade do México

Paulo Basso Jr. Zona Arqueológica de Teotihuacan

A lista de atrações na Cidade do México é variada e empolgante. Só de escrever, tenho vontade de voltar a todas elas. E o melhor de tudo é que dá para fazer muita coisa sem gastar nada.

Dividi o roteiro por bairros ou localizações maiores – inclusive fora do eixo turístico, como Teotihuacan e a Basílica de Nossa Senhora do Guadalupe –, para facilitar seu roteiro na cidade. Dá uma olhada.

Centro Histórico

– Zócalo

– Templo Mayor

– Casa de los Azulejos

– Catedral Metropolitana da Cidade do México

– Palácio Nacional

– Palácio dos Correios do México

– Palácio de Bellas Artes

– Alameda Central

Roma

– Cafés, bares, restaurantes e mercado

Coyoacán

– Mercado de Artesanías Coyoacán

– Museu Frida Kahlo

Bosque de Chapultepec

– Castillo de Chapultepec

– Museu Nacional de Antropologia

– Jardim Botânico

Polanco

– Museu Soumaya

– Compras

– Parque Lincoln

Teotihuacan

– Planeje sua viagem para Teotihuacan

– Como ir a Teotihuacan

– O que fazer em Teotihuacan

– Curiosidades de Teotihuacan

– Como ir embora de Teotihuacan

La Gruta

– História da gruta e lenda

Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe

– Jardim do Santuário

San Ángel

Xochimilco

Agora, é hora de conferir em detalhes cada uma dessas atrações da Cidade do México.

Centro Histórico

Há sempre bastante policiamento no Centro Histórico da Cidade do México, bem como turistas e batedores de carteira. Ao andar por lá, proteja bem seus bolsos, coloque as bolsas para o lado da frente do corpo e evite vacilar em meio às travessias de pessoas.

De resto, relaxe e aproveite . os principais pontos turísticos locais, pois são muitos. Vamos a eles.

Zócalo

Paulo Basso Jr. Zócalo

A praça Zócalo é o marco zero da Cidade do México, ponto de partida para explorar o Centro Histórico e visitar diversas atrações. Nela estão a Catedral Metropolitana da Cidade do México e o Palácio Nacional. Isso sem contar o Templo Mayor, que fica ali pertinho.

Há sesmpre muita gente por lá, de turistas a locais, de ambulantes a vendedores de comida. É psosível ver filas de pessoas que estão lá para passar por rituais indígenas, shows de talento e muito mais.

Endereço: Plaza de la Constitución S/N.

Catedral Metropolitana da Cidade do México

Paulo Basso Jr. Catedral Metropolitana da Cidade do México

A catedral mais famosa do México é dedicada à Assunção da Virgem Maria aos Céus. Construída sobre antigas ruínas da cidade asteca de Tenochtitlán, passou por diversas remodelações e ampliações entre 1573 a 1813.

Há dois grandes altares na edificação, sendo que o da esquerda à entrada do público é o mais tradicional, com pinturas que já estão bem escuras, quase se apagando. O outro é mais claro e flerta com o barroco.

Ao longo dos anos, a Catedral Metropolitana da Cidade do México passou por diversos problemas com incêndios e inundações. As marcas do tempo, inclusive, podem ser vistas em sua fachada.

Caminhe pelas laterais da igreja, do lado de fora. Há alguns pisos de vidro, através dos quais é possível ver algumas ruínas astecas.

Endereço : Plaza de la Constitución S/N.

: Plaza de la Constitución S/N. Horário de funcionamento : diariamente, das 9h às 17h30.

: diariamente, das 9h às 17h30. Entrada: gratuita.

Palácio Nacional

Paulo Basso Jr. Museu Nacional das Culturas

O Palácio Nacional é o local em que o presidente do México despacha. Olhando para a frente da Catedral Metropolitana da Cidade do México, ele fica à direita (não confundir com a sede da prefeitura, do outro lado da praça, de frente para a igreja).

O local conta com painéis pintados por Diego Rivera, um dos maiores artistas da história do México e famoso, também, por seu casamento conturbado com Frida Kahlo. Vale a pena entrar no palácio para ver os painéis, até mesmo porque é de graça, mas não perca muito tempo por lá.

Uma dica é caminhar pela rua à esquerda da edificação e entrar no Museu Nacional das Culturas, ainda dentro do palácio, que tem um pátio belíssimo. Ali, inclusive, há um banheiro aberto para o público.

Endereço : Plaza de la Constitución S/N.

: Plaza de la Constitución S/N. Horário de funcionamento : diariamente, das 9h às 17h.

: diariamente, das 9h às 17h. Entrada: gratuita.

Templo Mayor

Paulo Basso Jr. Templo Mayor

Do Zócalo é possível avistar as ruínas do Templo Mayor, uma das principais edificações de Tenochtitlán, a cidade asteca que cresceu na região antes da conquista espanhola.

Quem tiver tempo pode visitar o Museo Templo Mayor, repleto de obras encontradas na região e onde é possível saber mais detalhes sobre a história asteca e as escavações que rolam até hoje por lá – recentemente, um tempo repleto de ossos foi achado bem em frente ao Templo Mayor.

Um dos grandes baratos de entrar no museu é andar pelas ruínas. mas caso não tenha interesse, aqui vai uma dica de ouro: suba ao terraço do restaurante El Mayor, que oferece uma vista privilegiada da região. Para chegar lá, basta entrar na livraria (que, por sinal, é muito bacana) que fica na rua lateral, na República de Argentina 15, e pegar o elevador.

Você pode almoçar ou só tomar um café por lá. Vale muito a pena, acredite.

Endereço : Seminario 8.

: Seminario 8. Horário de funcionamento : diariamente, das 9h às 17h.

: diariamente, das 9h às 17h. Entrada: 85 pesos.

Casa de los Azulejos

Paulo Basso Jr. Casa de Los Azulejos

Depois de visitar as atrações do Zócalo, caminhe por uns 10 minutos pela Av. 5 de Mayo até alcançar a Casa de los Azulejos. Do lado de fora, repare nos lindos azulejos talavera de Puebla, brancos e azuis.

Dentro, funciona um café (da rede Sanborns, com várias filiais na cidade), cujos preços são muito altos. Mas vale dar uma espiada no interior para ver a decoração colonial, com toques de classicismo e barroco, que tomam conta do ambiente.

Endereço : Av Francisco I. Madero 4.

: Av Francisco I. Madero 4. Horário de funcionamento : diariamente, das 7h às 1h.

: diariamente, das 7h às 1h. Entrada: gratuita.

Palácio dos Correios do México

Paulo Basso Jr. Palácio dos Correios de México

Esta linda edificação fica em frente à Casa de lós Azulejos e seria um Correio normal, não fosse pela belíssima escadaria que ornamenta o saguão principal. Passe lá para fazer uma foto e admirar a arquitetura. A fachada do lado de fora também chama atenção.

Endereço : Calle de Tacuba 1.

: Calle de Tacuba 1. Horário de funcionamento : de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h30, de sábado, das 10h às 16h, e de domingo, das 10h às 14h.

: de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h30, de sábado, das 10h às 16h, e de domingo, das 10h às 14h. Entrada: gratuita.

Palácio de Bellas Artes

Paulo Basso Jr. Palácio de Bellas Artes

O Palácio de Bellas Artes é um dos principais pontos turísticos da Cidade do México. O prédio abriga um teatro de óperas, onde também são realizados espetáculos de música clássica e dança.

O edifício é famoso pela arquitetura em estilo Beaux Arts, com paredes de mármore branco de Carrara e uma abóboda alaranjada, que pode ser vista à distância. Destaque também para os painéis internos, pintados por artistas como Diego Rivera.

Caso tenha tempo, verifique as exposições temporárias realizadas durante o dia no Palácio de Bellas Artes. E, mesmo caso não role, entre para ver o belíssimo lobby.

Endereço : Av. Juárez S/N.

: Av. Juárez S/N. Horário de funcionamento : de terça-feira a domingo, das 11h às 17h (e à noite quando há eventos).

: de terça-feira a domingo, das 11h às 17h (e à noite quando há eventos). Entrada no lobby: gratuita.

Alameda Central

A Alameda Central é uma praça e um respiro verde que fica bem em frente ao Palácio de Bellas Artes. Depois do dia caminhando pelo Centro Histórico, vale a pena passar por lá, sentar-se para descansar e ver o vaivém intenso na região.

Há muitas barraquinhas de comida e ambulantes na região, bem como um mosteiro e alguns museus nos arredores. Compre um sorvete e deixe o tempo passar um pouco por lá.

—

Roma

Paulo Basso Jr. El Parián, no bairro hipster de Roma

Este, para mim, é o bairro mais legal da Cidade do México, perfeito para se hospedar, comer, bebericar de noite, fazer compras…

Tem uma pegada hipster, que lembra muito a da Vila Madalena, em São Paulo. O barato por ali é bater perna nas imediações da Av. Álvaro Obregón, que reúne diversos estabelecimentos comerciais, muitos deles localizados em antigos casarões preservados e com pátios internos.

Cafés, bares, restaurantes e mercado

É o caso do El Parián, que se transformou em uma galeria com café, lojas, restaurantes transados e bares. O Café de Nadie, por exemplo, fica bombadíssimo à noite, graças aos mais de mil discos de vinis que ditam a trilha sonora ambiente. Ele é vizinho do bom restaurante Polpo e do café Jarilla, perfeito para tomar um café da manhã mais saudável.

Vou falar com mais detalhes sobre os meus restaurantes favoritos na cidade do México mais para frente, mas uma vez em Roma, vale a pena ir ao delicioso Broka Bistrot, ao brasileiro Boteco Mãe Joana (com atmosfera incrível, bons drinques e ótimos petiscos), à churrería El Moro, à delicatesse Delírio e ao chiquetoso Rosetta.

Quer mais? Passe no Mercado Roma, onde é possível provar uma série de pratos mexicanos num ambiente muito legal.

—

Coyoacán

O bairro de Coyoacán tem um estilão meio Lapa do Rio de Janeiro, com praças e bares tradicionais mexicanos. Ali, o gostoso é bater perna, conferir os artesanatos à venda por toda parte e imergir no mundo de Frida Kahlo.

Comece o passeio pelo Parque Centenario, cercado por bares com mesinhas nas ruas. É o caso do Las Danzantes, que produz o próprio mescal e tem um ambiente superbacana.

Mercado de Artesanías Coyoacán

Paulo Basso Jr. Mercado de Artesanías Coyoacán

Bem ao lado do Parque Centenario está o Mercado de Artesanías Coyoacán, que vende toda sorte de produtos, de peças de vestuário a enfeites e comidas.

Caveiras por todos os lados, bordados coloridos, camisetas e uma série de outras lembrancinhas podem ser encontradas nas barracas, que se espalham por corredores estreitos. Vá com paciência, pois costuma ficar cheio, sobretudo aos fins de semana.

Endereço : Felipe Carrillo Puerto 25.

: Felipe Carrillo Puerto 25. Horário de funcionamento : de segunda a quinta-feira, das 11h às 20h, de sexta-feira a domingo, das 11h às 21h.

: de segunda a quinta-feira, das 11h às 20h, de sexta-feira a domingo, das 11h às 21h. Entrada: gratuita.

Museu Frida Kahlo

Paulo Basso Jr. Museu Frida Kahlo

A casa de Frida Kahlo, a maior expoente da arte mexicana, transformou-se em um museu e na atração mais famosa de Coyoacán. Em frente à fachada azul decorada com estreitas portas verdes e detalhes vermelhos (ela foi pintada assim depois que Frida se casou com Diego Rivera), há sempre filas.

Dentro do museu é possível ver móveis coloridos e algumas obras da artista e também de Diego Rivera. Dá para visitar o quarto, a cozinha e o ateliê de Frida. Há ainda uma exposição de roupas e o jardim, que é muito agradável.

O Museu Frida Kahlo é pequeno e dificilmente você permanecerá muito tempo por lá. A não ser que você seja um superfã de Frida, o que é justo, uma vez que o trabalho dela é memorável.

Endereço : Londres 247

: Londres 247 Horário de funcionamento : de terça, quinta, sexta, sábado e domingo, das 10h às 18h, de quarta-feira, das 11h às 18h.

: de terça, quinta, sexta, sábado e domingo, das 10h às 18h, de quarta-feira, das 11h às 18h. Entrada: 250 pesos de segunda a sexta-feira e 270 pesos aos fins de semana.

—

Bosque de Chapultepec

O Bosque de Chapultepec é margeado pelos bairros de La Conesa e Roma, ao leste, e Polanco, ao norte. Ali, dá para passar até um dia inteiro, mas se não tiver muito tempo, vale saber o que priorizar na área verde.

Há sempre muito movimento por lá, com apresentações populares e barraquinhas de produtos e comidas. Mas os principais destaques do bosque são o Castillo de Chapultepec e o Museu Nacional de Antropologia.

Castillo de Chapultepec

Paulo Basso Jr. Castillo de Chapultepec

Localizada no alto de uma colina no bosque, o Castillo de Chapultepec era uma residência (que, inclusive, abrigou presidentes do México ao longo da história) até se transformar em um museu.

Ali, há 19 salas que abrigam um vasto acervo de objetos que contam um pouco da história do México, entre eles armaduras medievais, espadas e canhões. Mas o melhor de tudo é a vista do castelo, com a cidade se projetando diante do Bosque de Chapultepec.

Endereço : Bosque de Chapultepec

: Bosque de Chapultepec Horário de funcionamento : de terça-feira a domingo, das 9h às 17h.

: de terça-feira a domingo, das 9h às 17h. Entrada: 85 pesos.

Museu Nacional de Antropologia

Paulo Basso Jr. Museu Nacional de Antropologia

Este é o melhor e mais visitado museu da Cidade do México. Ao todo, 23 salas expõem a maior coleção de objetos e esculturas das civilizações pré-colombianas que viveram na região.

Há tanto que ver por lá que o ideal é passar um dia inteiro explorando o acervo. Mas o que não pode ficar de fora é a Pedra do Sol, monolito de 25 toneladas datado do século 15.

Aproveite também para ver a enorme escultura de cabeça do tempo dos olmecas, com 20 toneladas e que foi feita entre 1.200 e 600 a.C.. Outra boa pedida é a sala com artefatos de Teotihuacán. A visita ao Museu Nacional de Antropologia, por sinal, é perfeita para quem, nos próximos dias, pretende ir ao sítio histórico mais famoso nos arredores da Cidade do México.

Endereço : Av. Paseo de la Reforma.

: Av. Paseo de la Reforma. Horário de funcionamento : de segunda-feira a sábado, das 10h às 17h.

: de segunda-feira a sábado, das 10h às 17h. Entrada: 85 pesos.

Jardim Botânico

Paulo Basso Jr. Bosque de Chapultepec

Como um dos mais populares corações verdes da Cidade do México, o Bosque de Chapultepec conta com diversas atrações gratuitas, como o Jardim Botânico, onde dá para ver cactos e agaves, a planta de onde é feita a tequila e o mescal. A paisagem local é belíssima.

Endereço : Bosque de Chapultepec

: Bosque de Chapultepec Horário de funcionamento : de terça-feira a domingo, das 9h às 15h.

: de terça-feira a domingo, das 9h às 15h. Entrada: gratuita.

—

Polanco

Este é o bairro mais chique da Cidade do México, com lojas de luxo e ambiente que remete ao dos Jardins, em São Paulo. É um bom lugar para se hospedar e também para experimentar o melhor da gastronomia mexicana. Além de fazer compras, é claro.

Museu Soumaya

Paulo Basso Jr. Museu Soumaya

Localizado em um prédio espetacular com design moderno que salta à vista, o Museu Soumaya foi idealizado pelo bilionário Carlos Slim em homenagem à esposa falecida.

Ali está a segunda maior coleção do mundo de Rodin, o artista favorito da família. Também há obras de Dalí, Miró, Monet, Cézanne, Chagall e Renoir, entre outros artistas renomados. E o melhor de tudo é que a entrada é gratuita.

Endereço : Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra.

: Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra. Horário de funcionamento : diariamente, das 10h30 às 18h30.

: diariamente, das 10h30 às 18h30. Entrada: gratuita.

Compras

Paulo Basso Jr. Shopping Antara

Há diversos shoppings com grifes de luxo em Polanco, como o El Palacio De Los Palacios e o Antara. Vitrines das marcas mais desejadas do mundo também se espalham pela Avenida Presidente Masaryk, cuja atmosfera remete à Rua Oscar Freire, nos Jardins, em São Paulo.

Parque Lincoln

Com fontes, um aviário e diversas esculturas, esta área verde é um dos destaques de Polanco. A Avenida Emilio Castelar, em uma de suas extremidades, concentra diversos restaurantes, sobretudo na altura da Calle Julio Verne, onde há uma praça repleta de endereços gastronômicos.

—

Teotihuacan

Paulo Basso Jr. Pirâmide do Sol, a maior de Teotihuacan

Os mistérios do dia e da noite rondam a silenciosa Teotihuacan, cidade que surgiu no século I a.C. e chegou a ser o centro do império pré-hispânico do México, com 200 mil habitantes. Suas ruínas estão a pouco mais de 50 km da Cidade do México.

As principais atrações do sítio histórico são as pirâmides em homenagem ao Sol e a Lua, mas há muito que ver neste que é um dos principais pontos turísticos do México. Se você está pensando se vale a pena ir até lá, eu digo já: vale, e muito, mesmo que você não seja muito chegado à arqueologia.

Planeje sua viagem para Teotihuacan

Paulo Basso Jr. Templos em Teotihuacan

Antes de ir a Teotihuacan, é preciso se planejar com calma. Para começar, o ideal é chegar lá o mais cedo possível, antes das 9h, quando o complexo é aberto para o público.

Aí, você pode passar o dia todo lá ou, depois do almoço (no incrível La Gruta), seguir para a Basílica de Nossa Senhora do Guadalupe, que fica no meio do caminho entre Teotihuacan e a região central da Cidade do México.

Atenção: não faça esse roteiro ao contrário, já que as excursões costumam ir primeiro para a basílica. Ou seja, você verá lugares um pouco mais vazios caso vá para Teotihuacan de manhã e para o santuário católico, à tarde.

Como ir a Teotihuacan

Paulo Basso Jr. Interior de um dos templos de Teotihuacan

Há muitas maneiras de ir a Teotihuacan. Pode ser de excursão, oferecida por muitas agências online, o que tem a vantagem de incluir guias, evitar problemas com transporte e encaixar a visita à Basílica de Nossa Senhora do Guadalupe sem perrengues, a não ser encontrar os lugares mais cheios.

Mas também por conta, de carro alugado, Uber (sai mais ou menos 1.500 pesos a ida e a volta, a depender do trânsito) ou nos ônibus de linha que partem do Terminal Norte (há uma linha de metrô que passa por lá).

Uma vez no terminal, diga que quer ir às pirâmides, e não a Teotihuacan, pois há também uma cidade com esse nome. Assim, você desembarcará na porta 1 do complexo, que conta com cinco, no total, e elas.

Uma vez na porta 1, caminhe (bastante) ou pegue um táxi ou um Uber para a porta 3. Este é o melhor local para começar o passeio.

O que fazer em Teotihuacan

Paulo Basso Jr. Pirâmide da Lua, uma das grandes atrações de Teotihuacan

Ao entrar pela porta 3 da Zona Arqueológica de Teotihuacan, você sairá de frente para a Pirâmide da Lua e, dali, poderá visitar vários templos, descer uma parte da Calçada dos Mortos e chegar à Pirâmide do Sol, que fica entre os portões 2 e 5. Tudo isso está relativamente próximo.

Antigamente, era possível subir nas pirâmides, mas agora não rola mais. Tudo para preservar os monumentos, o que é muito válido.

Mesmo assim, prepare-se para andar muito em Teotihuacan. Só a Calçada dos Mortos (quando caminhar alguns metros por ela, olhe para trás para ver o visual, é incrlivel) tem 3 km e leva até as imediações da porta 1, onde fica a Ciudadela, outra atração local.

Eu não tive tempo para fazer tudo isso, infelizmente, Entrei pela porta 3 e saí pela 5, visitando as principais pirâmides e um trecho da Calçada dos Mortos, Foi o suficiente para eu sair de lá boquiaberto, diante das edificações das civilizações que viveram por lá entre 100 a.C e 550 d.C.

Curiosidades de Teotihuacan

Paulo Basso Jr. Mural na Calçada dos Mortos

Teotihuacan foi uma das maiores cidades do mundo. Há muitas lendas e histórias em torno dos diversos povos que viveram por lá. Infelizmente, muitas placas espalhadas pelo centro histórico estão apagadas, o que dificulta saber, para quem vai sem guia, tudo que aconteceu. Por isso, vale a pena passar antes no Museu Nacional de Antropologia, na Cidade do México . Ou então contratar guias, inclusive dentro do sítio histórico.

. Ou então contratar guias, inclusive dentro do sítio histórico. Ao caminhar em Teotihuacan, você verá muitos ambulantes, mas eles são tranquilos e, a mim, não incomodaram. Tem também lojinhas e um museu , já perto da porta 5, com vários monumentos, inclusive em um lindo jardim do lado de fora.

, já perto da porta 5, com vários monumentos, inclusive em um lindo jardim do lado de fora. A construção da cidade usou como medida padrão 83 cm. Originalmente, muitas edificações locais eram pintadas de vermelho , bem como os painéis decorativos, que se projetavam por toda a cidade.

, bem como os painéis decorativos, que se projetavam por toda a cidade. Acredita-se que a região das pirâmides era destinada a quem tinha poder. Nos arredores, como na Cuidaddela, vivia a população comum, em edificações de um andar onde moravam até cem pessoas .

. Não se sabe ao certo o que causou o declínio da cidade. Pode ter sido uma invasão externa ou até mesmo um motim do povo contra os poderosos locais.

contra os poderosos locais. Como Teotihuacan foi toda projetada de acordo com o calendário solar, datas como o equinócio atraem mais gente para a região. Há também quem vai até lá bem cedo para fazer passeios de balão, que colorem o céu da região antes mesmo de o sítio histórico abrir.

Como ir embora de Teotihuacan

Paulo Basso Jr. Monumento em jardim perto da porta 5

Ao longo do dia, ônibus partem do portão 2 rumo ao Terminal Norte, já na Cidade do México. Dali, é possível voltar para os bairros mais centrais da capital ou seguir de metrô até as imediações da Basílica de Nossa Senhora do Guadalupe (você vai precisar descer na estação Misterios e caminhar por cerca de 15 minutos).

Como queria ganhar tempo, achei uma boa ideia pegar um Uber no portão 5 de Teotihuacan e seguir direto para a basílica. Achei que compensou, pois a viagem sai por 200 pesos e, lá, eu já estava mais perto da região central da Cidade do México.

Endereço : Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra.

: Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra. Horário de funcionamento : diariamente, das 9h às 15h.

: diariamente, das 9h às 15h. Entrada: 80 pesos (quem for de carro para 45 pesos para estacionar).

—

La Gruta

Paulo Basso Jr. Restaurante La Gruta

O restaurante La Gruta fica em um lugar tão espetacular que se tranformou em uma atração turística. Localizado pertinho da porta 5 da Zona Arqueológica de Teotihuacan, é perfeito para almoçar antes ou depois de visitar o sítio histórico.

Com um visual impressionante, o restaurante fica dentro de uma gruta natural, por onde se espalham dezenas de mesas com cadeiras coloridas. Ali, dá para provar especialidades da cozinha mexicana, com destaque para as sopes, as quesadillas e o barbacoa, típico churrasco de ovelha assada debaixo da terra.

História da gruta e lenda

A gruta funcionou ao lonto do tempo como depósito de milho por muitos povos que viviam em Teotihuacan. O local também teria sido usado para rituais e, por isso, ao final de uma refeição por lá, todos recebem uma vela para deixar em um altar, simbolizando a renovação da vida.

O restaurante La Gruta é um daqueles lugares superturísticos que, definitivamente, vale a pena conhecer, sabe? A foto acima já diz tudo, né?

Endereço : Circuito Arqueologico, Av. del Puente S/N .

: . Horário de funcionamento: diariamente, das 9h às 19h.

—

Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe

Paulo Basso Jr. Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe

Independentemente da fé, vale a pena visitar a Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe, que está para o México como o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, no interior de São Paulo, para o Brasil.

Devotos e turistas costumam lotar o local, que contempla a basílica moderna, onde está a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe (você a vê assim que entra no local e acessa um corredor com esteiras), e edificações mais antigas, com direito a mosteiro e diversas capelas.

Jardim do santuário

Paulo Basso Jr. Jardim da Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe

Não deixe de ir ao lindo jardim, com uma escultura enorme de Nossa Senhora de Guadalupe, e caminhar até o ponto alto da colina, palco de uma capela dedicada aos milagres da santa católica.

Endereço : Fray Juan de Zumárraga No. 2, Villa Gustavo A. Madero.

: Fray Juan de Zumárraga No. 2, Villa Gustavo A. Madero. Horário de funcionamento : diariamente, das 9h às 18h30.

: diariamente, das 9h às 18h30. Entrada: gratuita.

—

San Ángel

Paulo Basso Jr. OXA Cocina Única

Com estilo colonial, este é um dos bairros mais tradicionais da Cidade do México. Perto da Plaza San Jacinto há muitos restaurantes de alto nível, como o OXA Cocina Única, e lojinhas que vendem roupas e artigos de muito bom gosto.

Caso tenha tempo, não deixe de visitar a região, que também conta com ruas de paralelepípedo e muitos casarões coloniais.

—

Xochimilco

O bairro de Xochimilco é formado por um conjunto de canais por onde navegam trajineras, como são conhecidas as icônicas jangadas coloridas da região.

Ali, sobretudo aos fins de semana, é possível imergir no que há de melhor na cultura mexicana, com muita música, dança, festas e sabores. A galera se reúne nos barcos para beber e comer, inclusive comprando produtos vendidos por locais nas próximas embarcações.

O passeio começa no Embarcadero Nativitas e segue pelos canais em meio a apresentações de mariachis e caixas de som ambulantes por onde ecoa reggaeton. É uma deliciosa bagunça, a cara da Cidade do México.

—

Luta livre Em diversas partes da Cidade do México é possível ver apresentações de lucha libre, ou luta livre, uma das maiores tradições do país. Um dos mais tradicionais é o que rola na Arena México. Mais do que um esporte, trata-se de um espetáculo, com direito a danças, música e muita coreografia. Os famosos lutadores mascarados dão um show, que diverte de crianças a vovôs. Outro lugar em que é recomendável assistir luta livre é o Wrestling Arena Coliseu.

Onde comer na Cidade do México

Paulo Basso Jr. Taco de camarão no Tres Galeones

É impressionante como se come bem na Cidade do México. A cena gastronômica local é excelente e contempla desde restaurantes internacionais até, claro, especializados em pratos típicos.

Aqui, vale saber que a cozinha por lá é diferente da servida nos restaurantes mexicanos encontrados no Brasil, cuja influência é muito mais americana, no que se convém chamar de tex-mex.

Os pratos típicos mexicanos são mais elaborados, com destaques para saladas, sopas, moles (espécie de molho com vários ingredientes usados em vários pratos) e, claro, tacos, de todos os tipos e sempre com a tortilla (feita de milho) mole, e não durinha, como estamos acostumados.

Tem muita coisa boa e também algumas exóticas, como os chapulines (gafanhotos), os escamoles (ovas de formiga) e os gusanos de maguey (larvas de mariposa). Se tiver coragem, arrisque alguns deles. Eu só não tive coragem dos gusanos. De resto, comi de tudo e valeu a experiência.

Quando estive na cidade, fui apenas a restaurantes recomendados por amigos que vivem por lá, mexicanos e brasileiros. Confira a lista separada por bairro e prepare-se para se deliciar.

Centro Histórico

Paulo Basso Jr. El Mayor

El Mayor – O grande trunfo deste restaurante é a vista para o Zócalo. Tem pratos típicos mexicanos, como moles e quesadillas.

– O grande trunfo deste restaurante é a vista para o Zócalo. Tem pratos típicos mexicanos, como moles e quesadillas. Azul Historico – Fica em um lindo prédio do Centro Histórico, com ambiente sofisticado. Também é especializado em cozinha mexicana.

Roma

Paulo Basso Jr. Broka Bistrot

Polpo – Sente-se ao balcão ou pegue uma mesa no pátio da galeria de Parián e prove delícias como polvo com tinta negra reduzida, barriga de porco e salada de pêssego com burrata.

– Sente-se ao balcão ou pegue uma mesa no pátio da galeria de Parián e prove delícias como polvo com tinta negra reduzida, barriga de porco e salada de pêssego com burrata. Broka Bistrot – Um dos melhores restaurantes que fui na Cidade do México. Ocupa um pátio de um casarão antigo, tem ótimo atendimento e serve maravilhas como a cochinita pibil, uma carne de porco marinada, desfiada e maravilhosa para comer com tacos.

– Um dos melhores restaurantes que fui na Cidade do México. Ocupa um pátio de um casarão antigo, tem ótimo atendimento e serve maravilhas como a cochinita pibil, uma carne de porco marinada, desfiada e maravilhosa para comer com tacos. Boteco Mãe Joana – Se bater saudade de comida brasileira, passe aqui. Tem pastel e uma ótima calabresa acebolada. Prove também caipirinhas e mescalinas.

– Se bater saudade de comida brasileira, passe aqui. Tem pastel e uma ótima calabresa acebolada. Prove também caipirinhas e mescalinas. El Moro – Casa especializada em churros. Peça calda de chocolate para acompanhar. O bom é que é baratinho.

– Casa especializada em churros. Peça calda de chocolate para acompanhar. O bom é que é baratinho. Delírio – Aproveite o brunch deste restaurante, que tem ótimos pães. Há também petiscos árabes, como esfihas de espinafre e charutinhos.

– Aproveite o brunch deste restaurante, que tem ótimos pães. Há também petiscos árabes, como esfihas de espinafre e charutinhos. Rosetta – Um dos restaurantes mais chiques de Roma. Se quiser impressionar alguém, corra para cá. Destaque para os pratos italianos.

– Um dos restaurantes mais chiques de Roma. Se quiser impressionar alguém, corra para cá. Destaque para os pratos italianos. Angelopolitano – Grande opção para comer pratos típicos mexicanos, inclusive veganos, em um anbiente cool.

– Grande opção para comer pratos típicos mexicanos, inclusive veganos, em um anbiente cool. Tres Galeones – Comidinha de rua deliciosa, mais parecida com o que nós conhecemos como cozinha mexicana. Tacos de camarão, ceviches, burritos. Tudo aqui é uma delícia. E baratinho.

– Comidinha de rua deliciosa, mais parecida com o que nós conhecemos como cozinha mexicana. Tacos de camarão, ceviches, burritos. Tudo aqui é uma delícia. E baratinho. Mercado Roma – Aqui, você encontra diversas barracas que servem pratos variados em um ambiente moderninho. É difícil errar, pois há muitas opções boas.

– Aqui, você encontra diversas barracas que servem pratos variados em um ambiente moderninho. É difícil errar, pois há muitas opções boas. Jarilla – Tomei muitos cafés da manhã aqui. O breakfast sandwich é uma delícia. Trata-se de um lanchinho com ovo, bacon e salada. Tem ainda água de coco, sucos orgânicos e um ótimo bolo de banana.

Polanco

Pujol – Este é o restaurante mais premiado da Cidade do México. Faça reserva com antecedência caso queira comer por lá.

– Este é o restaurante mais premiado da Cidade do México. Faça reserva com antecedência caso queira comer por lá. Quintonil – Mais uma opção sofisticada. É caro, mas se puder, prove o menu degustação. Esta é mais uma casa que exige reserva antecipada (de alguns meses, inclusive).

– Mais uma opção sofisticada. É caro, mas se puder, prove o menu degustação. Esta é mais uma casa que exige reserva antecipada (de alguns meses, inclusive). Guzina Oaxaca – A culinária de Oaxaca é uma das mais celebradas do México. E nesta casa você comprova isso, com destaque para os tacos e moles.

– A culinária de Oaxaca é uma das mais celebradas do México. E nesta casa você comprova isso, com destaque para os tacos e moles. Porfirio’s – Boa opção para quem deseja provar pratos típicos do país ao visitar o badalado bairro de Polanco.

Coyoacán

Paulo Basso Jr. Tostada de queijo com chapulines

Las Danzantes – Este restaurante fica de frente para a praça principal de Coyoacán, tem uma bela decoração e um ambiente muito gostoso, com mesinhas na calçada. Serve pratos como a tostada de queijo com chapulines, que eu arrisquei e curti. Também tem ótimos drinques com mescal.

San Ángel

Paulo Basso Jr. Escamoles no OXA Cocina Unica

OXA Cocina Única – Restaurante fantástico, onde se pode provar o melhor da gastronomia mexicana. Experimente pratos como moles, tamales, tacos e até mesmo escamoles, que são surpreendentes por lá. Tudo isso em um pátio de um casarão maravilhoso. Uma experiência inesquecível. De sobremesa, peça o chocolate que vem em um vasinho de barro.

Teotihuacan

Paulo Basso Jr. La Gruta

La Gruta – Localizado em uma gruta natural, é a melhor opção de refeição perto do sítio histórico de Teotihuacan. Tem entradas muito boas, além de saladas, sopas e carnes.

Onde ficar na Cidade do México

Os melhores bairros para ficar na Cidade do México, para mim, são Roma, Polanco, La Condesa e Cuauhtémoc, nesta ordem. Evite o centro, que é mais perigoso, sobretudo à noite.

A partir daí, considere ficar em um dos hotéis abaixo.

Sonder Parían

Paulo Basso Jr. Sonder Parián

Foi o hotel que escolhi para ficar. Está no segundo piso de um edifício incrível em Roma, perto das principais atrações do bairro. O prédio restaurado abriga cafés, lojas e restaurantes. Basta descer a escada e está tudo lá.

O único problema é que é barulhento à noite, e não é pouco. Mas achei que a localização compensou o perrengue.

Não tem serviço de quarto, como ocorre em todos os hotéis da rede Sonder. Mas a acomodação é caprichada, o banheiro é ótimo e a cama, melhor ainda. De quebra, os preços são bons, o que faz do Sonder Parían um excelente custo-benefício para quem procura hotel na Cidade do México.

—

Grand Fiesta Americana Chapultepec

Hotel muito escolhido por executivos, já que fica em uma área segura, próxima do Bosque Chapultepec e a uma simples caminhada de Polanco. Tem quartos confortáveis e restaurante.

—

Fiesta Americana Ciudad de Mexico Toreo

Os apartamentos de luxo estão distribuídos em um prédio de 12 andares, com decoração contemporânea elegante. O grande trunfo é a localização: está integrado ao shopping Toreo Parque Central, o que facilita muita coisa.

—

NH Collection Mexico City Reforma

Segue o estilo moderno e, mesmo sem grandes luxos, cumpre bem a função. É uma opção com bom custo-benefício em uma área próxima a grandes atrações. Destaque para a piscina vermelha no rooftop.

—

Four Seasons Hotel Mexico City

Um dos mais elegantes da cidade, fica na região de Cuauhtémoc, perto do Museo de Antropologia. É perfeito para quem não abre mão de mordomia e pode pagar por isso.

—

Novit

Com localização central, para quem não abre mão ou precisa ficar lá, e decoração moderna, não tem luxo, mas os quartos são confortáveis. A piscina na cobertura é uma delícia.

—

Dicas para planejar a viagem

Paulo Basso Jr. Calçada dos Mortos, em Teotihuacan

Na hora de planejar a viagem para a Cidade do México, não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.

Lembre-se que uma viagem para o exterior requer cuidados extras. Ficar de olho nas dicas de viajantes experientes a respeito de seguro viagem e chip de viagem internacional, por exemplo, é fundamental para melhorar a experiência fora do país.

