Smartphones: ferramenta gratuita analisa configurações de privacidade

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



25/08/2022 | 11:55



De acordo com dados anônimos verificados pela Kaspersky, 85% dos usuários de smartphones estão interessados em descobrir como melhorar as configurações de privacidade no sistema operacional Android.

Os dados foram fornecidos voluntariamente, no período de janeiro a julho de 2022, pelos internautas que acessaram o Privacy Checker (https://privacy.kaspersky.com). Trata-se de uma ferramenta gratuita que instrui como melhorar a privacidade e a segurança de dados em diversas plataformas e aplicativos digitais.

De forma geral, basta acessar o site Privacy Checker (https://privacy.kaspersky.com), colocar os dados que deseja mais informações de privacidade e ele, em seguida, retorna com informações.

Relatório do Privacy Checker

Para criar o relatório, os especialistas da empresa analisaram as buscas mais frequentes feitas no sistema e verificaram que uma grande diferença entre os pedidos de diretrizes no Android (85%) em comparação com os demais sistemas operacionais: Windows 6%, iOS (6%) e Mac (3%).



“Muitas das buscas estão relacionadas com os ‘termos de uso’ de cada serviço e suas atualizações, que são revisadas periodicamente”, comenta Fabio Assolini, diretor da Equipe Global de Pesquisa e Análise da Kaspersky para a América Latina.

Esses termos tem a função de explicar para o cliente com o programa funciona e eles são revisados conforme novas normas e utilizações.

Entre as principais informações que pode ser vista nesses descritivos estão se há coleta de dados das pessoas e como ela é feita e o que o programa acessa no celular.

“Como temos que concordar com esses termos, é importante avaliar essas informações para entender se há algum risco à nossa privacidade ou segurança”, explica Assolini.

Como se proteger

O risco nessa situação é que nem todas as permissões que os programas solicitam são necessárias para o pleno funcionamento da aplicação. Aqui vale o bom senso. Se há uma opção de busca de lojas no app, a geolocalização é necessária – mas ela pode ser ativada quando for usada.

Já um software que funciona offline não precisa de conexão com a internet. E vale sempre o questionamento: eu preciso autorização o acesso a pastas e lista de contatos? Porque isso é necessário?

Para revisar as permissões de recursos do próprio Android, basta acessar a opção “gerenciar permissões”. Já para os programas de terceiros, é necessário ir nas configurações e acessar a opção “Aplicativos”, dessa forma é possível revisar todas as configurações de segurança e privacidade.

Para proteger a privacidade online, a Kaspersky ainda preparou uma pequena lista de verificação: