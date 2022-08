Obituário - 26 de agosto de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



26/08/2022 | 01:00



SANTO ANDRÉ

Ariovaldo Caodaglio, 78. Natural de São Caetano. Residia na Vila Pires, em Santo André. Diretor sindical. Dia 20. Memorial Jardim Santo André.

José Alexandre dos Santos Filho, 71. Natural de Bonito (PE). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Miguel Saraiva de Souza, 68. Natural da Barra da Estiva (BA). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Pintor. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sidnei José dos Reis, 62. Natural de Santo André. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Geralda dos Santos Araujo, 61. Natural de Belo Jardim (Pernambuco). Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Celso Paula da Silva, 59. Natural de Ibaiti (Paraná). Residia na Vila Luzita, em santo André. Jardineiro. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Fernando Emerson Zapata Cifuentes, 52. Natural do Chile. Residia na Vila Aquilino, em Santo André. Autônomo. Dia 20. Memorial Jardim Santo André.

Fábio Rodrigues Firmino, 45. Natural de Santo André. Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Vendedor. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Juvenildo Rodrigues dos Santos, 45. Natural de Centenário do Sul (PR). Residia no Parque Miami, em Santo André. Manobrista. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Maria Fidelis Rodrigues, 94. Natural de Cipó (BA). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 20, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Akira Kanashiro, 86. Natural de Lins (São Paulo). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério da Paulicéia.

Ana de Andrade Pinto, 78. Natural de Galileia (MG). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.

José Vermacio dos Santos, 77. Natural de Buerarema (Bahia). Residia no bairro Zanzalá, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.

João Batista Ferreira Campos Sobrinho, 76. Natural de Olímpia (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 20. Memorial Jardim Santo André.

Marlene Sanches Paiva, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá, em Santo André.

Arlindo Françoso, 75. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério da Paulicéia.

Divanir Felippe, 74. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério de Vila Euclides.

Élida Vasconcelos Pereira Leal, 73. Natural de Porto das Pedras (Alagoas). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 20. Memorial Jardim Santo André.

Maria da Conceição Santos Almeida, 71. Natural de Portugal. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.

Maria de Jesus Eusébio, 69. Natural de Barra Longa (MG). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.

Ricardo de Almeida, 56. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério de Vila Euclides.

Andréia Medeiros Silva, 41. Natural de São Bernardo. Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério de Vila Euclides.

Danielle Regina Calvo, 40. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Freguesia do Ó, em São Paulo, Capital. Dia 20, em São Bernardo. Cemitério Chora Menino, em São Paulo, Capital.



SÃO CAETANO

Emília Jayme Martins, 88. Natural de Uchôa (São Paulo). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 20. Crematório Vila Alpina.

José Laércio Ferreira, 50. Natural de São Caetano. Residia no Jardim São Caetano. Dia 20. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Iraci da Conceição Alves, 86. Natural de Canhotinho (Pernambuco). Residia no bairro Eldorado. Dia 20. Vale da Paz.

Orestili Manoel Antonio, 72. Natural de Itanhomi (Minas Gerais). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal de Diadema.

José Souza Santos, 70. Natural de Licínio de Almeida (BA). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 20. Vale da Paz.

Sônia Regina Francisco dos Santos, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Eldorado. Dia 20. Vale da Paz.

Fernando Ramos Queiroz, 60. Natural de Brasília (DF). Residia no bairro Eldorado. Dia 20. Memorial Jardim Santo André.

Ivanildo Roberto Gomes, 59. Natural do Recife (PE). Residia no Jardim Novo Pantanal, em São Paulo, Capital. Dia 20. Cemitério Municipal de Diadema.

João Rodrigues dos Santos, 57. Natural de Umuarama (PR). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 20, em São Bernardo. Vale da Paz.



RIBEIRÃO PIRES

Ivanilde Fontana Iderinha, 87. Natural de Rio Claro (SP). Residia no Jardim Panorama, em Ribeirão Pires. Dia 20, em São Bernardo. Cemitério Campo das Oliveiras, em Jacareí (SP).

Francisco Lopes de Lucena, 85. Natural de Princesa (Paraíba). Residia no Recanto Suíço, em Ribeirão Pires. Dia 17. Cemitério São José.

Edvaldo Machado de Souza, 71. Natural de Mata Grande (AL). Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 18. Cemitério São José.

Éleda Fabiano, 50. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Represa, em Ribeirão Pires. Dia 20, em São Bernardo. Vale da Paz, em Diadema.

José Luiz Guerreiro, 45. Natural da Argentina. Residia no Jardim Valentina, em Ribeirão Pires. Artesão. Dia 19. Cemitério São José.

Renilton Mendes Marques, 48. Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Metalúrgico. Dia 18. Cemitério São José.