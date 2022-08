Famosos lamentam a morte de Marilene Galvão, da dupla As Galvão

25/08/2022 | 10:11



Luto no mundo da música. A cantora Marilene morreu na última quarta-feira, dia 24, no Hospital Professora Lydia Storópoli, em São Paulo. Segundo informações do jornal Extra, a artista não teve a causa da morte revelada.

Marilene era dupla de sua irmã, Mary Galvão. As duas se tornaram famosas por cantarem Beijinho Doce que foi ao ar na novela A Favorita.

A cantora de 80 anos de idade já havia sido diagnosticada com Alzheimer há alguns anos e por isso a dupla já não estava mais em atividade. Vale lembrar que as irmãs tiveram uma das carreiras mais longas da história do sertanejo, foram 74 anos de atividade.

Marilene e Mary começaram a carreira com 7 e 5 anos respectivamente, em sua cidade natal, Paraguaçu Paulista. As Galvão eram incentivadas pelos pais e recebiam muito apoio familiar.

Após a triste notícia, o cantor Daniel lamentou a morte da artista através de seu Twitter.

Perda irreparável! Mas Deus sabe o que faz! Que ele conforte a minha querida Meire Galvão e toda a família! Fica a voz incomparável e uma saudade imensa da nossa querida Marilene Galvão!

Maraísa, da dupla Maiara e Maraísa, também fez questão de publicar um vídeo do dia que as duplas sertanejas colaboraram no palco do Programa do Ratinho.

Tivemos em vários momentos juntas, sempre tive uma grande admiração, sempre falei e irei repetir, meu sonho de vida e pra nossa carreira artística é construir uma história linda como a dessas mulheres, que foram parceiras até o último minuto.

O corpo de Marilene será será sepultado em Paraguaçu Paulista nesta quinta-feira, dia 25.