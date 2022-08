Taxas futuras de juros ganham força após segunda leitura do PIB dos EUA

25/08/2022 | 10:07



Os juros futuros abriram estáveis nesta quinta-feira, 25, mas passaram a subir junto com o dólar após a segunda leitura do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos mostrar queda de 0,6%, pouco maior que a expectativa, de -0,5%, no segundo trimestre. Mas o cálculo inicial, publicado há cerca de um mês, apontava contração mais forte da economia americana, de 0,9%.

Os investidores estão atentos ao leilão de LTN e NTN-F (11 horas) e amanhã ao discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, em Jackson Hole.

"A proximidade do discurso de Jerome Powell em Jackson Hole deve trazer certa cautela, reduzindo a demanda por risco no leilão de hoje", disse em relatório o operador de renda fixa sênior da Renascença DTVM, Luis Felipe Laudisio.

Às 9h35, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia a 11,71%, de 11,67% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2025 ia para 12,00%, de 11,96%, e o para janeiro de 2024 estava em 13,13%, de 13,11%. O DI para janeiro de 2023 marcava 13,720%, de 13,721% ontem no ajuste. O dólar à vista subia 0,15%, a R$ 5,1189.