Casemiro revela conversa com Fred e diz se sentir um garoto de 18 anos no United

25/08/2022 | 10:04



Casemiro esbanjou empolgação ao ser apresentado oficialmente como reforço do Manchester United, nesta quinta-feira. O volante da seleção brasileira disse estar se sentindo um garoto de "18 ou 20 anos", motivado para jogar pelo time inglês. E revelou que conversou com Fred, seu novo companheiro de equipe e concorrente na seleção, antes de acertar com o United.

"Antes de vir para cá, eu falei com o Fred. Ele é um amigo com quem joguei diversas vezes na seleção brasileira. Conheço-o muito bem. É um grande jogador e é por isso que é jogador do Manchester United e da seleção, para a qual é muito difícil de entrar. Eu tenho uma relação especial com ele", comentou o brasileiro.

Casemiro e Fred já jogaram juntos diversas vezes na equipe titular da seleção. E são peças praticamente certas na convocação para a Copa do Mundo do Catar, no fim do ano. No entanto, dependendo as opções táticas do técnico Tite, eles podem ser concorrentes no meio-campo, numa briga direta por um espaço entre os volantes - Fabinho, do Liverpool, também está nesta briga.

O novo jogador do Manchester também agradeceu pela boa recepção no clube inglês, que vive momento difícil, sem resultados de expressão nos últimos anos (não fatura um título desde 2017). "Fui recebido com muito carinho. Já senti aquele carinho especial de todos por mim e claro que isso é muito importante. É um novo desafio. Sinto que tenho 18 ou 20 anos. Estou muito ansioso por isso, estou animado por estar entre meus companheiros, jogando no estádio."

Questionado sobre o Old Trafford, o famoso estádio do Manchester, Casemiro revelou que já teve experiência de jogar neste gramado. "Para ser honesto, volto aqui 15 anos depois. Não sei se muita gente sabe, mas disputei um torneio aqui quando tinha 15 anos de idade, quando estava no São Paulo. E aí passa aquele filme na cabeça que 15 anos depois você volta aqui para jogar pelo Manchester United. Nem nos seus sonhos mais loucos imaginaria voltar a jogar aqui. Sou o homem mais feliz do mundo", comemorou.

O volante comentou ainda sobre a chance de disputar o Campeonato Inglês, considerado o mais prestigiado do mundo no momento. "A Premier League é um sonho. É uma liga maravilhosa. O respeito que os torcedores têm pelos jogadores, os jogadores pelos torcedores e pelos árbitros, os árbitros pelos jogadores, a paixão dos clubes. No caminho entre o aeroporto e a cidade, dá para sentir que há futebol no ambiente e acho que aquele estádio também fala por si. O campo respira o futebol."

Casemiro vai reencontrar no Manchester, além de Fred, ex-companheiros de Real Madrid, como o zagueiro francês Raphael Varane e o atacante Cristiano Ronaldo. "Tive o prazer de jogar com eles. Podemos ficar o dia inteiro falando sobre Cristiano. Ele é um dos melhores jogadores da história. Foram sete anos jogando juntos e foi uma honra para mim. Agora vou reencontrá-los aqui."