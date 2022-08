Magalu Games lança três primeiros jogos para smartphone

Da Redação, com assessoria

O Magalu Games, braço do Magalu dedicado ao setor de jogos eletrônicos, acaba de lançar seus três primeiros títulos para smartphones. Orbits Conqueror, Speed Box e Death Trap Nite – todos da categoria hipercasual – já estão disponíveis para download. Os games foram vencedores de uma chamada pública, aberta pela empresa em parceria com o BIG Festival em novembro de 2021, com o objetivo de apoiar estúdios brasileiros com recursos financeiros e mentoria.

Conheça os jogos lançados pelo Magalu Games

Orbits Conqueror

Disponível para Android e iOS, esta aventura coloca o jogador para conquistar planetas do espaço sideral. Com uma jogabilidade que conta com vários níveis que ficam mais difíceis com o passar do tempo, o grande propósito é coletar todos os itens e ainda conseguir chegar ao destino final. Título foi desenvolvido pelo Bragi Estúdios, de Salvador, Bahia.

Speed Box

Por meio de alguns toques na tela, o jogador precisa fazer com que uma caixa chegue ao seu destino. E mais: é necessário passar pelos caminhos no menor tempo possível para conquistar três estrelas. A dificuldades aumenta de acordo com o progresso dos níveis. Foi desenvolvido pelo estúdio Yellow Panda Games, que fica em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Está disponível para Android e iOS.

Death Trap Nite

Título desenvolvido pela Luski Games Studio, que está baseada na cidade de São Paulo. Aqui, o jogador é colocado para subir uma torre infinita com cada vez mais obstáculos. É necessário coletar itens enquanto foge de monstros e armadilhas em uma mansão mal assombrada. Já está disponível para aparelhos Android e iOS.

Investimentos no setor

Desde 2021, o Magalu vem entrando com força no mundo gamer. A compra do Jovem Nerd foi um dos principais movimentos nessa área. Ao adquirir o JN, em abril de 2021, a companhia também se tornou proprietária de itens de propriedade intelectual que devem se transformar em um jogo eletrônico a ser lançado até 2023.

O maior movimento da empresa no mercado gamer, por sua vez, foi a aquisição, em julho do ano passado, do KaBuM!. O e-commerce é também um dos precursores dos esportes eletrônicos (eSports) no Brasil. Criou uma das maiores equipes de League of Legends do País, a KaBuM! Esportes, tetracampeã nacional e a primeira representante brasileira no campeonato mundial.

Já a união da NSE, braço de eSports da Netshoes, com a e-Flix, empresa de gestão de times de eSports, deu origem à Netshoes Miners, que tem equipes de FIFA e Free Fire.