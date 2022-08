Pluto TV: três novos canais chegam ao streaming gratuito

Da Redação

Do 33Giga



25/08/2022 | 09:55



A Pluto TV, serviço de streaming de televisão gratuito, lança no mês de agosto três novos canais. São eles: Quebrando o Tabu (canal 255), Mistérios Sem Solução (canal 309) e O Homem que Veio do Céu (canal 111). Todos já estão disponíveis em https://pluto.tv.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Confira os detalhes das novidades.

Pluto TV Quebrando o Tabu (canal 255) é um canal que propõe debater os assuntos mais polêmicos sem medo. Da internet para o streaming: especialistas e personalidades vão dar a visão deles sobre os temas mais controversos. O tabu pode acabar…

Mistérios sem Solução (canal 309) reúne os casos mais assustadores e misteriosos da história e os detalhes e pistas que contribuíram, ou não, para desvendar esses crimes. Mistérios Sem Solução é o canal que vai trazer à tona o investigador que existe em você.

O Homem que Veio do Céu (canal 111) traz um anjo estagiário de volta à Terra para, junto a um ex-policial, ajudar as pessoas. Enquanto eles trabalham, você se diverte.

PLUTO TV

Atualmente, a Pluto TV oferece mais de 90 canais para países de língua espanhola e, no Brasil, já são mais de 85 canais com curadoria de mais de 185 parceiros de conteúdo da região, incluindo as principais redes de televisão, estúdios de cinema, distribuidoras e empresas de mídia, alcançando uma biblioteca que abrange mais de 35.000 horas de conteúdo em todos os gêneros e para todas as idades.

A Pluto TV está disponível gratuitamente em smartphones e tablets iOS e Android, smart TVs, aparelhos de streaming, além do próprio site da https://pluto.tv.