BCE/Ata: número grande de dirigentes considerou apropriado elevar juros em 50 pb.

25/08/2022 | 09:18



Um "número muito grande" de dirigentes do Banco Central Europeu (BCE) considerou apropriado elevar seus juros básicos em 50 pontos-base na reunião de política monetária de 20 e 21 de julho, segundo ata do encontro publicada nesta quinta-feira, 25. Na ocasião, o BCE surpreendeu os analistas, que vinham apostando numa alta mais moderada, de 25 pontos-base.

Na ata, o BCE avalia que o ajuste de meio ponto porcentual "forneceu mais clareza aos participantes de mercado num ambiente altamente incerto" e que, mesmo após o aumento, a postura de política monetária permanece acomodatícia. Além disso, a decisão deve ser interpretada como uma "aceleração da saída das taxas negativas", diz a autoridade monetária.

Ainda no documento, o BCE pondera que normalização adicional dos juros "seria apropriada" nas próximas reuniões e reiterou que a trajetória das taxas continua dependente de dados futuros.

O BCE diz ainda, na ata, que mão mudará sua avaliação em relação à taxa final de juros no atual ciclo de aperto monetário, "que só poderá ser determinada com mais precisão quando as taxas de juros se aproximarem mais" deste ponto.

Também no documento, o BCE considera que os riscos de expectativas de inflação de longo prazo ficarem desancoradas está crescendo.