Testamos: linha Odor Out, da Superbac, elimina odores deixados por pets

A Superbac é uma empresa especializada em soluções biotecnológicas. Isto é, ela desenvolve produtos com “bactérias inteligentes”. Uma das linhas, por exemplo, usa microrganismos para combater odores deixados por animais. Batizada de Odor Out, a equipe do 33Giga recebeu dois produtos da coleção para testes – e eles surpreenderam positivamente.

Um deles é um granulado com microrganismos vivos e não nocivos que promete eliminar qualquer odor indesejável deixado na caixa sanitária dos gatos. Apesar de ter causado certa desconfiança à primeira vista, na prática, se mostrou bem eficiente. Após misturar o Odor Out com a areia, é possível notar que, de fato, os odores são barrados.

O produto não deixa escapar qualquer cheiro – bom ou ruim, sendo neutro. Isso significa que o Odor Out é mais eficiente do que aquelas areias com cheiro, que acabam mesclando os odores. É válido destacar, no entanto, que os testes do 33Giga foram feitos na caixa da gatinha Lili, que fica em um quintal. Não conseguimos afirmar a eficiência em ambientes fechados, mas é provável que seja tão bom quanto.

O Odor Out cumpriu sua função de eliminar os odores por cerca de uma semana e meia antes de ser necessário adicionar mais granulados – isso com a caixa da Lili sendo limpa todos os dias, vale destacar. O pacote de 500g sai por R$ 53,31.

O outro produto enviado é um spray que tem a proposta de eliminar manchas e odores deixados pelos pets em várias superfícies. Para esse teste, o 33Giga usou o Odor Out contra os focos de xixi do cachorrinho Alfredo. O que surpreendeu, no entanto, não foi a limpeza – que é bem eficiente –, mas o fato de impedir que os bichinhos “marquem território”.

Após aplicar o produto da Superbac, o animal deixa ou demora para fazer xixi naquele mesmo lugar. Isso faz com que possa ser usado também como educador sanitário – um ótimo achado para Alfredo, que não estava respeitando um item comprado justamente com esse propósito. O spray pode ser encontrado em duas versões: 220ml (R$ 37,82) e 480ml (R$ 62,80).

É válido ressaltar que a linha Odor Out também contempla outros produtos contra odores que não necessariamente estão ligados aos pets. São eles: pastilhas (elimina cheiros de tubulações e ralos domésticos) e Aquavitality Bioboost (para aquários). Todos os produtos podem ser adquiridos via loja virtual da Superbac ou nos principais varejistas do País.

