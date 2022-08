HyperX Armada: marca anuncia sua primeira linha de monitores gamer

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



25/08/2022 | 08:55



A HyperX anunciou nesta quarta-feira (24) sua primeira linha de monitores gamer. Batizada de HyperX Armada, contempla dois modelos que chegam aos mercados norte-americano e europeu nas próximas semanas. No Brasil e em outros países os produtos devem desembarcar apenas no início de 2023.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

O HyperX Armada 25 oferece taxa de atualização de 240Hz e tempo de resposta de 1ms4. Tem ainda resolução Full HD, com cores vibrantes e detalhes incríveis a partir de seus painéis IPS FHD (1920×1080) de 24,5 polegadas. Já o HyperX Armada 27 conta com uma tela widescreen IPS QHD (2560×1440) de 27 polegadas e display VESA HDRTM 400, que entrega maior nitidez em ambientes com diferentes tipos de iluminação. Além disso, se destaca por uma taxa de atualização de 165Hz e tempo de resposta de 1ms4.

A nova linha de produtos é compatível com a tecnologia NVIDIA G-SYNC, que proporciona uma experiência mais intensa e sem interrupções. Além disso, os monitores gamer HyperX Armada são os primeiros da categoria a virem de fábrica com um pacote robusto de acessórios vendidos separadamente. O HyperX Armada Gaming Mount, por exemplo, pode ser usado com até quatro monitores de 25’’ ou com dois de 27’’.

Enquanto isso, o braço ergonômico pode se estender e retrair para proporcionar uma visualização ergonômica e confortável ao usuário. Os monitores da HyperX Armada já foram projetados para fácil instalação nos suportes de mesa, que podem ser montados de duas formas (grampo tipo C ou ilhó), contando com sistema de liberação rápida para encaixe e desencaixe a partir de um simples clique de botão – diferentemente de outros monitores do mercado, que usam a placa de montagem padrão VESA com quatro parafusos.