Equipes de vôlei estreiam nos Jogos Regionais amanhã

Pedro Lopes

Especial para o Diário



25/08/2022 | 08:53



Diadema volta a ser palco de competições dos Jogos Regionais de 2022. Amanhã as equipes masculina e feminina do vôlei de Diadema entram em quadra para enfrentar os times de Itanhaém. As partidas serão realizadas no Ginásio Ayrton Senna, a partir das 17h, com entrada gratuita para o público.

Os jogos são pela primeira fase dos Jogos Regionais. A competição é uma espécie de classificatória para os Jogos Abertos do Interior, que serão disputados no fim do ano. Se classificam somente duas equipes para os Abertos, também chamados de a ‘Olimpíada Caipira’.

Marcelo Rizzo, técnico da equipe feminina, diz sobre o que espera para a estreia e as metas do time.

“A expectativa é das melhores, nós estamos vindo de bons resultados em 2018 e 2019, onde nós conseguimos classificar para os Jogos Abertos. Em 2020 e 2021 eles não aconteceram por conta da pandemia. Estamos retomando agora, a base da nossa equipe é com atletas do sub-19 e contamos com mais algumas atletas do sub-21. Nossa chave contém Itanhaém, Peruíbe e Santos. Vamos entrar para brigar com os três e buscar o título dos Jogos Regionais ou pelo menos ir para a final e conseguir uma vaga para os Jogos Abertos, que é a nossa maior meta”, afirma.