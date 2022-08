Consulta de restituição do 4º lote do IR está disponível

Beatriz Mirelle

25/08/2022 | 08:50



A Receita Federal já liberou a consulta para os contribuintes saberem se serão contemplados pelo 4º lote de restituição do Imposto de Renda, que será disponibilizado na próxima quarta-feira. Os pagamentos serão feitos para aqueles que entregaram os documentos até o final de maio.

Os declarantes que regularizaram a situação após cair na malha fina também podem se certificar se os lotes residuais dos anos passados estão livres.

Ao todo, serão pagos R$ 6 bilhões, sendo priorizados os contribuintes com prioridade legal, como idosos acima de 60 anos de idade, pessoas com deficiência física, mental ou doença grave e aqueles que a maior fonte de renda seja o magistério.

O depósito é feito automaticamente na conta bancária registrada na declaração. Se preferir, é possível receber a restituição por chave-pix

COMO CONSULTAR

É necessário acessar o site ou o aplicativo da Receita Federal. No portal, o contribuinte precisa clicar na janela “Meu Imposto de Renda”, depois em “Consultar Restituição”. Neste campo, também é possível saber se há alguma pendência que o faça cair na malha fina. Essa informação também pode ser extraída com a solicitação de extrato de Imposto de Renda no chamado e-CAC (Centro Virtual de Atendimento).

Além do portal, a plataforma Meu Imposto de Renda, está disponível para download nos smartphones dos sistemas Android e iOS.