Star Deck projeta abrir seis novas lojas até 2025

Beatriz Mirelle

Especial para o Diário



25/08/2022 | 08:47



A Star Deck Madeiras Plásticas, em São Bernardo, planeja abrir mais seis lojas da marca nos próximos três anos. O valor base para os investimentos é de R$ 1,5 milhão. Esse total pode variar de acordo com as regiões, tamanho das unidades, número de colaboradores e materiais que serão vendidos. A previsão inicial é de que a expansão abra de 80 a 100 oportunidades de emprego.

A empresa, responsável pela venda de madeira ecológica ou plástica, já expandiu os horizontes neste ano, inaugurando a primeira filial em junho na cidade de Feira de Santana, na Bahia. Também deseja fazer investimentos na matriz com o propósito de suprir as demandas do Estado de São Paulo e do Grande ABC.

A inovação é a aposta da companhia para acompanhar o processo de ampliação. “Toda a nossa central de atendimento on-line e externa estão localizadas na matriz, portanto investimentos em tecnologia, mão de obra especializada e técnicos de instalação estão em processo de seleção”, explica o diretor de novos negócios da marca Eduardo Aparecido.

Outro ponto visado é aumentar o piso fabril da marca, localizado no Sul do país. “Nosso material é entregue em todo o território nacional. Otimizar custos logísticos e prazos de entrega, garantem melhores condições de pagamento para os clientes”,diz.

Em relação aos cargos, o planejamento inclui abrir postos para áreas administrativas, comercial, recursos humanos, marketing e logística.