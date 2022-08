Na sede do Ramalhão, Ana Carolina e Alex Manente falam sobre esportes

Da Redação



25/08/2022 | 08:34



A primeira-dama de Santo André, Ana Carolina Serra (Cidadania), que é candidata a deputada estadual na eleição deste ano, e o deputado federal Alex Manente (Cidadania), que disputa a reeleição, se reuniram, na manhã de ontem, com dirigentes, colaboradores e atletas do Esporte Clube Santo André, na sede do Ramalhão, no Parque Jaçatuba.

Ana Carolina e Alex destacaram a importância das ações públicas no setor. “O Estado deve tratar o esporte como política de governo devido o poder transformador na sociedade”, afirmou a ex-presidente do Fundo Social de Solidariedade de Santo André. O parlamentar federal, que também é tesoureiro nacional do Cidadania, pontuou a necessidade de ações integradas ao Governo Federal e a necessidade de transferência de recursos para as iniciativas esportivas e de lazer dos municípios. “Estamos aqui no Santo André, exemplo de transformação social no esporte. Apoiar iniciativas como as oferecidas pelo clube é obrigação dos agentes públicos”, disse o depurtado federal.

O secretário de Esportes de Santo André, Marcelo Chehade (PSDB), que ajudou a organizar a atividade, falou da importância do apoios dos parlamentares no desenvolvimento do esporte da cidade, incluindo o futebol. “A gente também quer ver o crescimento do EC Santo André, a exemplo do São Bernardo FC. E isso vai ser possível com a ajuda da Prefeitura e dos deputados que representam o Grande ABC. Tenho certeza que o Alex e a Ana Carolina vão fazer todo o possível para garantir um futuro ainda melhor para o Ramalhão”, afirmou. “Vamos conseguir reformar o Clube de Campo, fazendo com que a a base do Santo André aproveite os projetos desenvolvidos na cidade.”

O presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Santo André, Celso Luiz de Almeida, reforçou as ações na área social desenvolvidas por Ana Carolina, que presidiu o Fundo Social até o fim de março. “Você foi uma secretária espetacular e fez um grande trabalho para quem mais precisa em Santo André. Os agasalhos e alimentos arrecadados nos eventos da cidade fizeram uma diferença muito grande”, afirmou o dirigente. “Como andreense, fico feliz por tudo aquilo que você fez à frente do Fundo Social de Santo André.”

Ana Carolina Serra também reafirmou o compromisso com o esporte profissional e amador da cidade e do Estado. “A valorização passa por oferecer equipamentos dignos e modernos para o desenvolvimento pleno dos atletas. Reinauguramos o estádio Bruno Daniel, um dos mais modernos de São Paulo, a piscina olímpica do Complexo Esportivo Pedro Dell’Antônia foi revitalizada, os parques modernizados e as praças com quadra com grama sintética ganharam os bairros, oferecendo esporte, lazer e cidadania para todos”, disse. “Assim fazemos em Santo André e assim farei na Assembleia Legislativa, expandindo os modelos andreenses para todos os municípios paulistas.”