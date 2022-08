Do Diário do Grande ABC



25/08/2022 | 08:32



Governador paulista e candidato à reeleição em outubro, Rodrigo Garcia (PSDB) anunciou ontem a instalação de 3.000 câmeras de vídeo em viaturas da Polícia Militar. Os equipamentos, cuja compra depende de licitação a ser aberta em setembro, vão ajudar a identificar suspeitos e veículos envolvidos em ocorrências criminais. Acredita-se que a tecnologia será fundamental para melhorar as estatísticas da segurança pública em São Paulo. Há vantagem extra, que precisa ser destacada: os olhos eletrônicos também são fundamentais para coibir excessos dos agentes do Estado, como tem demonstrado estudos recentes.

Rodrigo Garcia autorizou o investimento de R$ 5,4 milhões no sistema de monitoramento móvel depois de atestar sua funcionalidade em projeto piloto desenvolvido pela corporação. Interligadas ao banco de dados com informações sobre ocorrências, as câmeras instaladas nas viaturas poderão alertar os policiais assim que flagrarem, por exemplo, a placa de qualquer veículo envolvido em determinado episódio denunciado, permitindo e facilitando sua abordagem.

Além da funcionalidade principal, as câmeras de vídeo nas viaturas terão utilidade acessória – e extremamente importante –, na medida em que passarão a monitorar os passos e as abordagens de soldados e oficiais da Polícia Militar. Cem por cento dos estudos comprovam que a corporação matou menos em confrontos depois que soldados passaram a atuar com olhos eletrônicos instalados no uniforme, na altura do peito.

É exatamente por isso que o eleitor precisa ficar atento às propostas dos candidatos a governador. Antes de decidir o voto, convém se informar sobre a opinião dos concorrentes acerca da utilização das câmeras, nas viaturas e também nos uniformes policiais. Os números atestam sua eficiência, tanto no que diz respeito à ampliação dos instrumentos de combate aos crimes e aos criminosos quanto na redução da letalidade policial no confronto com os acusados. Sua utilização representa avanço civilizatório, do qual a sociedade não pode abrir mão.