Brasil e EUA reafirmam compromisso com aspectos da relação bilateral de defesa

24/08/2022 | 21:16



O Pentágono disse nesta quarta-feira, 24, que os EUA e o Brasil reafirmaram "a importância de aderir aos mais altos padrões de profissionalismo, transparência e respeito aos valores democráticos e direitos humanos em todos os aspectos da relação bilateral de defesa".

O comunicado veio no âmbito da 5ª rodada de Conversas de Defesa Estratégicas EUA-Brasil, que aconteceu em Washington, de 22 a 24 de agosto. Participaram o subsecretário adjunto de Defesa para Assuntos do Hemisfério Ocidental dos EUA, Daniel Erikson, e o chefe de estado-maior de Assuntos Internacionais, o major-general Marcello Lobão Schiavo.

De acordo com o documento, Erikson e Schiavo discutiram uma série de tópicos de defesa globais e regionais, trocaram opiniões sobre segurança cibernética e segurança do Atlântico Sul e identificaram passos para aprofundar a cooperação nas áreas de pesquisa e desenvolvimento e capacitação institucional.

"A delegação dos EUA agradeceu as contribuições do Brasil para a segurança internacional, bem como seu compromisso com as operações de paz e assistência humanitária", destaca o Pentágono.