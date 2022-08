Brasil tem 84,05% da população com ao menos uma dose contra a covid-19

24/08/2022 | 20:33



O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou nesta quarta-feira, 24, a 180.560.076, o equivalente a 84,05% da população total. Mais de 74,8 mil brasileiros receberam a primeira aplicação dos imunizantes nas últimas 24 horas.

Do total, 169,8 milhões completaram o esquema vacinal primário (duas doses ou vacina única da Janssen), o que representa 79,06% da população total.

Nesta quarta-feira, o País registrou 55.368 novas pessoas com a segunda dose e outras 856 com a vacina de aplicação única. Nas últimas 24 horas, as doses de reforço foram aplicadas em 446.747 pessoas, totalizando 101.721.506 indivíduos com, ao menos, uma dose de reforço administrada, cerca de 47,3% da população do Brasil.

Até o momento, 27,1 milhões de pessoas receberam o reforço extra da quarta dose - em São Paulo, por exemplo, a aplicação dessa nova injeção já está liberada para toda a população adulta. Considerando todas as notificações, o Brasil administrou cerca de 557,8 mil doses contra a covid nesta quarta.