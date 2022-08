Iron Maiden convoca fãs brasileiros para shows agendados no País

24/08/2022 | 20:17



O Iron Maiden chega ao Brasil no próximo sábado, 27, com a turnê Legacy Of The Beast. Por meio das redes sociais, a banda convocou os fãs para os shows no País. O primeiro será realizado em Curitiba, na Pedreira Paulo Leminski.

"Grite para mim Brasil & México! A próxima etapa da Legacy of the Beast World Tour começa em alguns dias! Vocês estão prontos?", diz a publicação no Twitter.

Dia 30, o Iron Maiden se apresenta em Ribeirão Preto (na Arena Eurobike); em 2 de setembro, no Rio de Janerio (Rock In Rio); e no dia 4, em São Paulo (Estádio do Morumbi). Depois, a banda segue para o México, com show marcado para o dia 7.

Wacken Open Air 2023

Principal festival de heavy metal do mundo, o Wacken Open Air anunciou as atrações para o próximo ano, quando deve acontecer entre 2 e 5 de agosto. O grande destaque será a banda Iron Maiden como headliner. Também estarão na programação o Megadeth e Nervosa, grupos que contam com brasileiros em sua formação.

Promovido em um vilarejo alemão que lhe dá o nome, o Wacken Open Air 2022, realizado no início deste mês, contou com o show surpresa do Amon Amarth. Com a presença média de 85 mil pessoas em cada um de seus quatro dias de duração, o festival apresentou mais de 200 atrações, que se apresentaram em oito palcos.