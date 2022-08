Bruno Tabata comemora semana cheia de treinos no Palmeiras antes de 'decisões'

24/08/2022 | 19:03



Bruno Tabata chegou não faz muito tempo no Palmeiras, mas já encarnou o espírito vencedor do grupo. Depois de estrear no clássico com o Corinthians e entrar diante do Flamengo, o meia agora se prepara para mais um duelo decisivo no Brasileirão: a visita ao Fluminense, no sábado. E, na visão do jogador, o tempo a mais de preparação pode ser um diferencial.

Enquanto os cariocas estão também disputando a fase final da Copa do Brasil, o Palmeiras teve duas raras semanas livres seguidas para aprimoramento que podem fazer a diferença em reta final de temporada.

"Será mais um jogo importante para nós contra o Fluminense e essas duas semanas cheias foram boas para dar descanso a quem tem jogado mais e de trabalho firme para quem tem atuado menos", afirmou Tabata. "Para mim, foi importante para entrar mais rápido nas dinâmicas da equipe. Agora é somar e com o tempo as coisas vão melhorando", enfatizou.

O jogador, recém-chegado do futebol português, ainda falou da sensação dos dois primeiros jogos com a camisa do clube: Corinthians, na Neo Química Arena, em Itaquera, e Flamengo no Allianz Parque.

"Foi um início de jogos complicados. Já de cara um clássico em Itaquera, onde saímos com a vitória e fizemos uma partida muito importante. Contra o Flamengo, foi minha estreia no Allianz Parque e já deu para sentir bastante dentro de campo a energia da torcida", elogiou. "Foi também um resultado importante para a gente em relação à nossa caminhada no Campeonato Brasileiro", seguiu.

Por fim, elogios ao comportamento do grupo. "Vejo que a equipe está unida e focada, o ambiente é muito bom, estou aqui há duas semanas e me adaptando melhor. Fiquei muito tempo fora do Brasil e agora chegar a um grupo tão unido ajuda bastante. É manter essa união para dar seguimento ao trabalho", concluiu o camisa 27, contratado do Sporting Lisboa-POR.

Antes do treino desta quarta-feira, os estrangeiros do grupo prepararam uma "surpresa" para o lateral-esquerdo Piquerez, aniversariante do dia. O uruguaio festejou seus 24 anos passando por um "corredor" antes do treino e, no final, recebeu a tradicional ovada.