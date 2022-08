Barcelona e Manchester City empatam em amistoso beneficente no Camp Nou

24/08/2022 | 18:40



Há seis anos que Barcelona e Manchester City não se enfrentavam no Camp Nou. Com a temporada já em andamento, as equipes deram uma pausa em suas competições nacionais para um amistoso no estádio catalão nesta quarta-feira com fins beneficentes. O resultado final foi 3 a 3 com os ingleses empatando aos 99 do segundo tempo.

Mas o resultado foi o menos importante. O jogo entre os poderosos times de Xavi Hernández e Pep Guardiola, ambos ídolos do clube azul grená, serviu para arrecadar fundos para o ELA, estudo da doença degenerativa que não tem cura.

Antes de a bola rolar, os dois grandes goleadores da temporada passada na Alemanha trocaram cumprimentos. Robert Lewandowski, ex-Bayern e agora no Barcelona, e Haaland, ex-Borussia Dortmund e reforço do City, bateram papo na beirada do campo. Eles iniciaram como suplentes no jogo festivo.

O argentino Julian Alvarez abriu o marcador para os visitantes com 21 minutos. E Aubameyang empatou logo depois. Na volta do intervalo, o City teve nos pés de Alvarez a chance de ampliar, mas o atacante, cara a cara, parou no goleiro Inaki Pena.

Não fez viu o castigo do outro lado. De Jong virou para breve festa dos catalães. A torcida ainda comemorava, quando Palmer igualou o placar. Disposto a ganhar, Guardiola deixou o espírito de festa de lado e foi colocando suas principais peças em campo, casos de Kevin De Bruyne e Haaland, bastante aplaudido.

Mesmo com 11 modificações e sem a utilização de Lewandowski, o Barcelona buscou nova vantagem no fim, com Depay. A vitória parecia certa, porém o City lutou até o fim dos acréscimos e chegou ao gol da igualdade com pênalti convertido por Mahrez, um dos três jogadores que atuaram o tempo todo, aos 99 minutos.