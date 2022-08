Meligeni, Pucinelli e Pigossi caem na 1ª rodada do qualificatório do US Open

24/08/2022 | 17:19



O tênis brasileiro teve um dia para se esquecer em Nova York, pela primeira rodada do qualificatório do US Open. Os três representantes do País em quadra, Felipe Meligeni Alves, Matheus Pucinelli de Almeida e a medalhista olímpica de bronze Laura Pigossi deram adeus à chance de lutar para entrar na chave principal ao serem derrotados nesta quarta-feira.

O primeiro representante do Brasil a entrar em quadra foi Felipe Meligeni. Pela frente, Pavel Kotov, número 12 do qualificatório. Nem bem o jogo começou e já houve uma quebra para cada lado. O equilíbrio era a marca do confronto até 6 a 5, quando o russo aproveitou o set point e fechou a parcial em 7/5.

Sofrendo para receber o saque forte do rival - fez 12 aces na partida - Meligeni não conseguiu nenhum breakpoint na segunda parcial. Acabou quebrado no game 4 e jamais esboçou reação. Ainda salvou um match point antes de fazer 5 a 3, porém nada pôde fazer em mais um serviço eficaz de Kotov, que fechou em 6/3.

Logo depois, foi a vez de Matheus Pucinelli desafiar Enzo Couacaud. E mais uma vez o saque oponente fez a diferença. O belo aproveitamento de 77% dos pontos no serviço foi primordial para o francês fechar em 6/3 e 6/2.

Em apenas 1h16, o brasileiro acabou eliminado. Ele sofreu quebra na quarta parcial do primeiro set e só conseguiu um breakpoint. Não aproveitou e viu Couacaud fechar em 6/3. O segundo set foi ainda pior, com o brasileiro sofrendo três quebras - devolveu uma - e dando adeus após salvar um match point, com 6/2.

Por fim, foi a vez de Laura Pigossi entrar em quadra nos Estados Unidos. E a expectativa era grande. Melhor ranqueada, a brasileira era favorita diante da russa Elina Avanesyan, mas cometeu erros que custaram caro nas duas vezes em que sacou com 5 a 4 contra. Foi quebrada em ambas e se despediu precocemente com um duplo 6/4.

O primeiro set se caracterizou pelo show de quebras. Foram sete no total, seis apenas nos sete games iniciais e a última, quando a russa vencia por 5 a 4. Mais calma, Pigossi voltou melhor para o segundo set e foi logo abrindo 2 a 0. Não sustentou a vantagem, porém, e sofreu a virada para 3 a 2. No 4 a 5, cedeu um match point fatal.