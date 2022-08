Sylvester Stallone pede divórcio após 25 anos de união

24/08/2022 | 16:10



Sylvester Stallone é mais um famoso que entrou para o clã dos novos solteirões. Pois é, de acordo com informações publicadas pela TMZ, o astro de Rocky Balboa se divorciou de Jennifer Flavin, após mais de 25 anos de casamento.

Segundo a publicação, a ex-modelo ainda está acusando o ator de transferir e esconder alguns bens dos fundos conjugais do agora então ex-casal. E as polêmicas envolvendo o divórcio não acabam porque até o nome de solteira Jennifer pretende voltar a usar. Eita!

Os rumores de separação começaram quando ele cobriu a tatuagem do rosto de uma mulher por uma foto de um cachorrinho e depois disso, Jennifer parou de seguir o até então amado em suas redes sociais. Já era o fim? Em uma foto recente publicada no Instagram, a ex-modelo escreveu ao aparecer abraçada com as filhas do casal:

Essas meninas são minha prioridade. Nada mais importa. Nós quatro para sempre.

Ainda sobre a tatuagem, Stallone estava pretendo atualizar a imagem de sua esposa e os resultados não foram nada satisfatórios e incorrigíveis.