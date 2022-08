Rock in Rio 2022 terá cão-robô responsável por segurança

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



24/08/2022



Entre os dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro, o Parque Olímpico será palco do Rock in Rio 2022. E, dessa vez, o festival de música contará com a mais moderna tecnologia em segurança do mercado. Isso porque o planejamento da SegurPro Fornecedora Oficial contempla um cão-robô, cerca de dois mil vigilantes especialistas em atuação em grandes eventos e 25 condutores para cães treinados. O espaço ainda contará com 130 câmeras de segurança (entre dome, fixa e fish eye), duas câmeras noturnas, uma câmera térmica, dois radares perimetrais, dois drones automatizados, 30 bodycams e software de reconhecimento facial.

A empresa também fornecerá um serviço de mensagens via SMS sobre o evento, incluindo orientações sobre mobilidade, melhores acessos, previsão do tempo e até dicas de como aproveitar o festival com conforto e tranquilidade. Para receber as informações, a pessoa deverá fazer um cadastro por meio do QRcode da campanha, que estará disponível no Ponto Seguro e no Centro de Controle Operacional (CCO) – ambos da SegurPro, que serão instalados na Cidade do Rock. O Ponto Seguro também servirá como base de apoio e acolhimento às crianças e pessoas perdidas no evento, até que a equipe localize seus responsáveis.

Todas essas medidas visam levar ao evento o conceito de segurança híbrida da SegurPro, no qual especialistas capacitados são conectados por meio de tecnologias inteligentes que geram estrategicamente informações essenciais em um processo preventivo de contratempos que envolvem a intervenção física, digital e até meteorológica.

Saiba mais sobre as tecnologias de segurança do Rock in Rio 2022

Cão-robô

Após compor a equipe de segurança que atuou no Mutua Madrid Open e Rock in Rio Lisboa, ambos em 2022, o Yellow vem ao Brasil para somar à equipe operacional da SegurPro. Munido de dispositivos tecnológicos, o cão-robô utilizará tecnologia 5G para coletar dados do ambiente, como temperatura anormal (detecção de incêndio), detectar eventos suspeitos e se expor a ele – se necessário –, e outros tipos de situações que podem impactar a segurança do festival. O Yellow fará reporte em tempo real de todas as informações coletadas aos agentes de monitoramento presentes no CCO na Cidade do Rock.

CCO

Será implementado dentro da Cidade do Rock um Centro de Controle Operacional (CCO) dedicado exclusivamente para o evento. Serão mais de 20 pessoas trabalhando no local, entre profissionais de TI, força policial e bombeiros, que, ao lado do time de vigilantes e operadores da SegurPro, farão o monitoramento por meio de um videowall de led medindo 18m² com transmissão e gravação de imagem instantânea. No local será possível monitorar todos os sistemas e aparatos tecnológicos de segurança dispostos no Parque Olímpico, além de gerenciar o efetivo de vigilantes e controladores de acesso da SegurPro.

Pela primeira vez em uma edição do Rock in Rio Brasil, a operação contará com o apoio do iSOC – maior Centro de Controle de Segurança da América Latina. O iSOC atuará 24 horas por dia no espelhamento do monitoramento do CCO, como apoio importante principalmente nos momentos mais sensíveis, como a abertura e o fechamento dos portões, a troca de artistas no palco e qualquer aglomeração de público em um determinado local.

Equipe especializada

Cerca de dois mil vigilantes treinados farão a segurança dos mais de 700 mil fãs presentes durante os 250 shows. Os profissionais terão ainda auxílio de 25 condutores dos cães treinados das raças rottweiler, pastor belga malinois e pastor alemão, que irão se revezar nas rondas por toda a extensão da Cidade do Rock. Todo o efetivo será habilitado com o curso de extensão para grandes eventos e passará por treinamentos com as condições e especificidades da operação do festival.

Tecnologias de ponta

Todas as soluções de segurança do Rock in Rio 2022 serão oferecidas pela SegurPro que, ao lado de fornecedores parceiros com expertise e tecnologias de ponta, atenderão aos anseios de um público cada vez mais conectado e preocupado, do começo ao fim, com sua experiência.

A operação irá monitorar cerca de 200 câmeras: 70 já utilizadas na segurança das Arenas do Parque Olímpico e mais 130 novas câmeras instaladas no local. Algumas imagens geradas por equipamentos da Prefeitura do Rio de Janeiro que cobrem o entorno do Parque Olímpico serão integradas ao CCO de forma que apoie o monitoramento da movimentação gerada pelos eventos. Serão ainda duas câmeras noturnas disponibilizadas pela Axis, uma câmera térmica, e um software analítico que oferece mais inteligência ao monitoramento das imagens. O programa de reconhecimento facial utilizado na operação será da Oosto, que cedeu 20 licenças além do servidor de processamento para as imagens.

A equipe de vigilantes contará com o apoio de 30 bodycams (câmeras corporais acopladas ao colete), cedidas pela OTUS X. As bodycams tem capacidade para gravação e transmissão de áudio e imagem de alta resolução em tempo real.

A Ôguen, por sua vez, irá fornecer dois radares perimetrais israelenses que atuarão integrados ao centro de Controle Operacional para o monitoramento do perímetro.

A operação do evento usará dois drones para o monitoramento do perímetro e das áreas de acesso ao local do evento. Eles contam com câmeras de alta resolução e câmera térmica. A operação de rondas pré-programadas será monitorada simultaneamente pelo centro de controle do evento e o iSOC, em São Paulo.

A SegurPro contará ainda com nove ASUs – base móvel e autônoma de monitoramento de imagens, alimentada por energia gerada por meio de placas solares e que serão distribuídos em locais específicos da Cidade do Rock, de acordo com a necessidade da operação.

A Genetec, pela 3ª edição consecutiva do Rock in Rio Brasil, disponibiliza as licenças necessárias do VMS Security Center, usadas para monitoramento das imagens no CCO e espelhamento da operação no iSOC.