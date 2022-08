Luiza Martins retoma carreira, mas diz que se sentiu perdida após a morte de Maurílio: Não sabia quem eu era sozinha

24/08/2022 | 14:10



Luiza Martins ainda está aprendendo a se acostumar com a falta de Maurílio no palco. O cantor morreu em 2021 de forma repentina em decorrência de complicações de uma tromboembolia pulmonar. Depois de meses de sofrimento, a cantora decidiu seguir carreira solo e agora se prepara emocionalmente para gravar seu primeiro DVD.

Em entrevista ao jornal Extra, Luiza conta que passou muito tempo perdida, sem saber quem era sem Maurílio.

- Nesse tempo, eu me dividi entre chorar e me reinventar. Lembro que fui fazer um curso e, em um exercício, eu tinha que dizer quem era Luiza. Passei três horas chorando porque não sabia quem eu era sozinha, sem o Maurílio. Mas esse dia foi um estalo para mim, porque vi que precisava saber quem era essa pessoa que ficou.

A cantora já fez algumas apresentações depois da morte do companheiro, uma delas, inclusive, com um valor sentimental. O show foi na cidade de Imperatriz, onde a dupla começou.

- O show de Imperatriz foi uma loucura de sentimentos. A mãe dele, que me chama de filha, olhava para o palco e gostava. Mas, ao mesmo tempo, ela procurava por ele. Eu sempre tive essa sensação de falta, mas, conforme vai passando o show, vou me acalmando. Acredito que isso vai diminuir com o tempo, mas é estranho pra caramba. A gente passou 14 dias de terror (na época da internação) e isso nos uniu. Eu os mantenho informados de tudo.

É com esse misto de emoções que ela subirá ao palco para gravar o projeto que marca o início de sua carreira solo.

- Vai ser um trabalho suado em todos os sentidos, com emoção demais. Passei por muita luta, muito choro. Esse vai ser o dia em que vou lavar minha alma.

Namoro com Marcela McGowan

Toda essa jornada de luto e autoconhecimento contou com a ajuda de Marcela McGowan, namorada de Luiza. Com muito carinho, a cantora lembra de todo o apoio que recebeu da companheira.

- Se não fosse ela, eu nem sei se estaria aqui. Marcela foi uma enviada de Deus na minha vida. A gente começou a namorar e seis meses depois a minha vida, em vez de ir para frente, foi só para trás. Mas ela continuou comigo.