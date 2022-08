Pacheco diz que levará propostas de combate ao racismo no futebol ao Congresso

24/08/2022 | 13:04



O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se comprometeu nesta quarta-feira a encaminhar para a tramitação no Congresso Nacional propostas de combate ao racismo no futebol. No início do dia, ele esteve presente no Seminário de Combate ao Racismo e à Violência no Futebol, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

"O combate ao racismo deve ser uma contribuição de todos e isso se faz com uma mobilização institucional", disse o senador, ao participar do evento.

Durante o debate, o Observatório da Discriminação Racial no Futebol apresentou dados de denúncias recebidas em seus canais. Em 2021, a entidade disse ter monitorado 158 casos de discriminação no esporte brasileiro - 109 deles no futebol. Destes, 21 ocorreram com atletas brasileiros no exterior e os demais, no Brasil. Também destacaram que 37 casos se deram em estádios e, 14, no ambiente online.

No mesmo evento, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, afirmou que a CBF irá propor aos clubes do futebol brasileiro que haja a perda de um ponto na tabela de classificação para cada caso de racismo envolvendo os times a partir do próximo ano.