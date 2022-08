Receita Federal abre consulta ao 4º lote de restituição do Imposto de Renda

24/08/2022 | 13:00



A Receita Federal disponibilizou nesta quarta-feira, 24, a consulta ao quarto e penúltimo lote de restituições do Imposto de Renda 2022. O pagamento será realizado no dia 31 de agosto para 4.462.564 contribuintes, entre prioritários e não prioritários, totalizando R$ 6 bilhões.

Nos três primeiros lotes de restituição, a Receita Federal pagou R$ 18,9 bilhões para cerca de 12,9 milhões de contribuintes.

Boa parte dos contemplados foram os contribuintes com prioridade legal: idosos com idade acima de 80 anos; contribuintes com idade entre 60 e 79 anos; contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave; e contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Para os que não têm prioridade legal, o pagamento é realizado por ordem de entrega da declaração, ou seja, quem declarou antes recebe primeiro.

Por isso, serão contemplados no quarto lote contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até o dia 30 de maio. O lote contempla também restituições residuais de exercícios anteriores.

Veja o calendário de pagamento da restituição do Imposto de Renda 2022, que prevê o pagamento em cinco lotes, entre maio e setembro:

- 1º lote: 31 de maio (pago);

- 2º lote: 30 de junho (pago);

- 3º lote: 29 de julho (pago);

- 4º lote: 31 de agosto;

- 5º lote: 30 de setembro.

Como consultar o quarto lote de restituição do IR?

Para realizar a consulta e descobrir se será contemplado no quarto lote, o contribuinte pode acessar a página da Receita Federal na internet (https://www.gov.br/receitafederal), clicar em "Imposto de Renda" e, em seguida, em "Consultar a Restituição".

Ao clicar no tópico "Etapas para a realização deste serviço", a página apresenta links e instruções para o contribuinte realizar a consulta. O contribuinte também pode clicar no botão verde "Iniciar", no topo da página, para ir direto ao site de consulta de restituições. Depois de preencher os dados, o contribuinte deve clicar em "Consultar".

Quem acredita que deveria receber, mas não estiver constando como contemplado, pode verificar se há alguma pendência na declaração do IR através do Portal e-CAC. Após regularizar a situação, o contribuinte deve aguardar para consultar sua inclusão nos próximos lotes. No Portal e-CAC, é possível consultar a situação da declaração do IR e identificar pendências, por meio do "extrato de processamento".

Pagamento

O pagamento do penúltimo lote será realizado diretamente na conta bancária informada na declaração de Imposto de Renda ou por indicação de chave Pix.

Se o crédito não for realizado por algum motivo, como a conta informada na declaração ter sido desativada, por exemplo, o valor ficará disponível por até um ano no Banco do Brasil.

O contribuinte poderá reagendar o crédito dos valores acessando o Portal BB ou ligando para a Central de Relacionamento BB, através dos telefones;

- 4004-0001 (capitais);

- 0800-729-0001 (demais localidades);

- 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).