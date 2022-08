Dupla de milhões! Ludmilla lança música inédita com Marília Mendonça

24/08/2022 | 12:11



Após ter adiado o lançamento da parceria, Ludmilla finalmente permitiu que os fãs pudessem escutar a música que gravou com Marília Mendonça.

A faixa Insônia faz parte do projeto Numanice 2 lançado na última terça-feira, dia 23. A decisão foi tomada em respeito as divulgações do EP Decretos Reais que acabou acontecendo alguns dias antes da data prevista.

A música é apenas uma das muitas que Marília Mendonça deixou gravada antes de sua trágica morte que aconteceu em novembro de 2021. Segundo informações do Metrópoles, mais de 15 parcerias com a dupla Maiara & Maraisa ainda não foram lançadas.