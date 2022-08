Aos 73 anos de idade, Lúcia Alves é internada para tratar câncer no pâncreas

24/08/2022 | 12:11



Aos 73 anos de idade, a atriz Lúcia Alves está internada no Hospital São Lucas, em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro. Segundo informações da coluna Patrícia Kogut, a artista deu entrada no hospital no último dia 19 para tratar um câncer no pâncreas.

Longe das novelas desde 2013, quando fez a novela Joia Rara, a atriz tem uma longa carreira na TV, teatro e cinema. Vale pontuar que a atriz também esteve no ar em Cravo e a Rosa, novela que atualmente está sendo transmitida pela Rede Globo.

Quem também está em tratamento contra o câncer é a jornalista Susana Naspolini, que recentemente raspou o cabelo e mostrou algumas perucas aos internautas.