Gloria Perez lamenta morte de intérprete de bebê da novela Barriga de Aluguel: Sem palavras

24/08/2022 | 12:11



Na noite da última terça-feira, dia 23, Glória Perez usou as redes sociais para lamentar a morte de Bruno Moreira. Segundo informações do G1, o rapaz foi assassinato durante um assalto em Marechal Hermes, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Apesar de não ter reagido, ele foi baleado na cabeça e não resistiu. Imagens de câmeras de segurança gravaram o crime e a polícia recentemente conseguiu identificar um dos suspeitos, que trabalhava como motorista de aplicativo.

Em 1990, Bruno interpretou o bebê José Carlos, filho das personagens de Claudia Abreu e Cássia Kis na novela Barriga de Aluguel, escrita por Glória Perez. A mãe do rapaz revelou ao G1 que a família guarda até hoje recordações da participação na produção da TV Globo.

A novela foi uma das boas recordações, ele tinha orgulho, eu sentia que ele tinha aquele orgulho de ter feito a novela. Meu filho foi muito amado, muito amado, meu filho só tinha amor para dar.

A escritora da novela, Gloria Perez, compartilhou a triste notícia no Instagram e escreveu:

E chega essa notícia triste. Assalto. Bruno não reagiu, é mesmo assim atiraram nele. Sem palavras.

Nos comentários da publicação, o ator Humberto Martins lamentou:

Meu Deus? estive com este menino tantas vezes no colo.