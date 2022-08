Viagem para o Caribe – 5 destinos imperdíveis

Redação

Localizada ao norte da América do Sul e abaixo do Golfo do México, a região caribenha é composta por diversas ilhas e impressiona pela beleza de suas praias de areia branquinha e mar cristalino. A agência de viagens Abreu selecionou cinco destinos imperdíveis para quem pretende planejar uma viagem para o Caribe. Confira!

Viagem para o Caribe: destinos imperdíveis

Aruba

Também conhecida como “Ilha Feliz”, Aruba encanta os turistas com suas atrações, belas paisagens e vida noturna agitada. A capital Oranjestad está cheia de patrimônios históricos e o centro é ideal para fazer compras.

A praia de Palm Beach é a mais famosa e concentra todo o burburinho da ilha. É dali que saem os principais passeios de barco pela região.

A Abreu também recomenda visitar a Flamingo Beach, praia que abriga os famosos e simpáticos flamingos cor-de-rosa. Também vale a pena fazer um passeio nos arredores do Parque Nacional Arikok, com possibilidade de visitar o vulcão Hooiberg para contemplar uma vista panorâmica da região.

Cancún

Localizado na Península de Yucatán, no México, este é um dos destinos mais famosos e mais completos do Caribe, pois oferece opções de lazer e diversão para todas as idades. São belezas naturais, arquitetura histórica, ruínas arqueológicas, civilizações antigas, belas praias e muitos outros atrativos.

Banhada por águas mornas e com temperaturas elevadas o ano todo, Cancún é ideal para curtir bons momentos, relaxando à beira-mar na Playa Tortugas, Playa Caracol ou na Playa Delfines.

Também dá para fazer um passeio de barco até Isla Mujeres e visitar aos sítios arqueológicos de Chichen-Itzá e de Tulum.

Riviera Maya

Outro destino mexicano fascinante é a Riviera Maya, berço de civilizações antigas. A região possui 133 quilômetros de costa com belas praias e muitas atrações, desde Puerto Morelos até a reserva de Sian Ka’na.

Em Playa del Carmen, praia mais famosa do destino, o visitante encontra lugares incríveis para explorar as lindas paisagens e relaxar nas águas calmas. Já em Cozumel, que possui a segunda maior barreira de corais do mundo, é possível mergulhar para apreciar a vida marinha.

República Dominicana

A República Dominicana tem um dos litorais mais bonitos do mundo, sendo Punta Cana um dos principais destinos turísticos do país.

Com temperaturas altas o ano todo, o destino é ideal para relaxar em uma das muitas praias de areia branca e água azul-turquesa ou aproveitar atividades aquáticas como mergulho, catamarã e esportes de vela.

O visitante também pode desfrutar de momentos incríveis em meio à natureza no Parque Nacional de Leste, reserva natural protegida com uma enorme biodiversidade marinha e terrestre, além de vestígios arqueológicos.

