Estreias da Netflix em setembro: veja tudo o que chega ao streaming

Da Redação

Do 33Giga



24/08/2022 | 11:55



As estreias da Netflix em setembro foram divulgadas. Entre as novidades estão séries, filmes, animes e mais. Confira, abaixo, o que chega ao streaming em breve.

Em tempo: as datas da programação das estreias da Netflix em setembro podem variar sem aviso prévio.

Estreias da Netflix em setembro: séries

Brincando com Fogo: Brasil – Temporada 2 (28/9/2022)

Um novo grupo de solteiros e solteiras colocam suas emoções e desejos à prova em um local paradisíaco. Será que vale tudo pelo prêmio de R$ 500 mil?

Só Se For Por Amor (21/9/2022)

A banda de Deusa e Tadeu começa a fazer sucesso, mas nem tudo são rosas. Já Eva só quer ficar famosa. Os destinos desses três logo vão se cruzar.

Santo (16/9/2022)

Dois policiais (Bruno Gagliasso e Raúl Arévalo) têm que trabalhar juntos para capturar o maior traficante do mundo, cujo rosto ninguém conhece.

Cobra Kai: Temporada 5 (9/9/2022)

Terry muda o sistema do Cobra Kai. Daniel e Johnny se unem a uma pessoa do passado para enfrentar uma batalha que vai muito além do tatame.

Fate: A Saga Winx: Temporada 2 (16/9/2022)

Os alunos de Alfea precisam proteger Solaria de poderosos inimigos que supostamente já estão na escola. Bloom não consegue controlar seus poderes.

Dinastia: Temporada 5 (24/9/2022)

Jogos de poder, rivalidade entre irmãos e sabotagem sem escrúpulos: não há trégua entre os Colbys e os Carringtons nesta temporada.

Heartbreak High: Onde Tudo Acontece (14/9/2022)

Quem fica com quem no Colégio Hartley? Está tudo no mural de Amerie, que agora precisa lidar com as consequências de expor a vida alheia.

O Diabo em Ohio (2/9/2022)

Uma psiquiatra abriga uma jovem que fugiu de um culto misterioso, sem saber que está colocando a própria vida e a família em risco.

Mulheres Incríveis de Bollywood: Temporada 2 (2/9/2022)

Em uma temporada de recomeços, as protagonistas redefinem seus relacionamentos, carreiras e metas pessoais, sempre mantendo o bom o humor e a amizade.

El Rey, Vicente Fernández (14/9/2022)

Esta série dramática conta a vida do ícone da música ranchera Vicente Fernández, da infância humilde ao estrelato.

Casamento às Cegas: Depois do Altar – Temporada 2 (16/9/2022)

Chegou a vez de um novo grupo de solteiros e solteiras procurarem o amor… sem se conhecer pessoalmente. Será possível?

Iron Chef México (21/9/2022)

Novos talentos enfrentam três dos melhores chefs do México em uma competição pela vitória e pela catana mítica.

O Resgate na Caverna Tailandesa (23/9/2022)

Um time de futebol juvenil fica preso em uma caverna na Tailândia, levando a uma operação de resgate internacional. Inspirada em uma história real.

Por dentro das prisões mais severas do mundo: Temporada 6 (28/9/2022)

Raphael Rowe, um ex-detento condenado injustamente, continua investigando prisões impressionantes na Bósnia e Herzegovina, Chipre, Grécia e Moldávia.

Brooklyn Nine-Nine: Temporada 8 (20/9/2022)

Na última temporada da série, Jake, Amy e o resto do esquadrão equilibram desafios pessoais e profissionais com as confusões de sempre.

DC’s Legends of Tomorrow: Temporada 7 (30/9/2022)

Com a Waverider destruída, as Lendas estão presas em 1925 tentando salvar a história com a ajuda de um excêntrico cientista.

Estreias da Netflix em setembro: filmes

Vizinhos (1/9/2022)

Depois de um colapso nervoso, Walter (Leandro Hassum) troca a cidade grande pelo campo. Mas os vizinhos barulhentos acabam com seu sonho de paz e tranquilidade.

Blonde (28/9/2022)

Baseada no best-seller de Joyce Carol Oates, esta biografia fictícia da lendária Marilyn Monroe é estrelada por Ana de Armas.

Amor em Verona (1/9/2022)

Julie realiza o sonho de viajar para Verona, onde descobre que tem que dividir a casa que alugou com um desconhecido que é bem gato (Tom Hopper).

Justiceiras (16/9/2022)

Uma garota popular e uma aluna nova esquisitona (Maya Hawke e Camila Mendes) fazem um pacto secreto para se vingar de seus inimigos.

Fullmetal Alchemist: A Alquimia Final (24/9/2022)

Acompanhe a última missão da jornada épica dos irmãos Elric: enfrentar uma ameaça de outro mundo, com o potencial de arruinar países inteiros.

Fim da Estrada (9/9/2022)

Um assassinato e o desaparecimento de uma sacola de dinheiro transformam a viagem de Brenda (Queen Latifah) com a família em um verdadeiro pesadelo.

Broad Peak (14/9/2022)

Depois de escalar a montanha Broad Peak, Maciej Berbeka descobre que não chegou até o cume. Vinte e cinco anos mais tarde, ele decide voltar para lá.

ATHENA (23/9/2022)

A morte trágica de um garoto dá início a um embate violento no Conjunto Habitacional Athena. No centro do caos, estão os irmãos mais velhos da vítima.

O Homem do Jazz (23/9/2022)

De Tyler Perry, este filme retrata amores proibidos, dramas familiares e 40 anos de segredos e mentiras. Tudo ao som de muito blues.

Lou (23/9/2022)

Uma aposentada tentando levar uma vida tranquila precisa enfrentar os fantasmas do passado depois que a filha da vizinha é sequestrada. Com Jurnee Smollett e Allison Janney.

Rainbow (30/9/2022)

Acompanhe a jornada de amadurecimento de uma adolescente nesta história livremente inspirada no livro “O Maravilhoso Mágico de Oz”.

Marighella (7/9/2022)

Neste documentário, a diretora Isa Grinspum Ferraz retrata a vida de seu tio, o ativista Carlos Marighella, durante os anos 60, época da ditadura militar no Brasil.

Tempos de Paz (12/9/2022)

Um imigrante polonês chega ao Brasil pós-guerra e precisa provar que não é um fugitivo nazista para conseguir entrar no país. Estrelando Dan Stulbach, Tony Ramos e Daniel Filho.

Alice no Mundo da Internet (13/9/2022)

Depois de um problema no computador, uma garotinha youtuber vai parar em um mundo digital cheio de personagens excêntricos, como a cruel Rainha dos Bots.

O Homem Invisível (14/9/2022)

Depois de escapar de um relacionamento abusivo com um magnata da tecnologia, uma mulher (Elisabeth Moss) se vê perseguida por uma entidade invisível.

Zumbilândia: Atire Duas Vezes (15/9/2022)

Em meio a dramas familiares e batalhas sangrentas, o quarteto de caçadores de zumbis (Woody Harrelson, Emma Stone, Jesse Eisenberg e Abigail Breslin) está de volta, encontrando mais sobreviventes e um novo tipo de morto-vivo.

Estreias da Netflix em setembro: documentários e especiais

Untold: A Regata do Século (6/9/2022)

A equipe do iate Australia II relembra a motivação, a dedicação e a inovação que levaram à vitória histórica na Copa América de 1983.

GameStop Contra Wall Street (28/9/2022)

Um grupo de amadores decide bolar um plano para ganhar dinheiro rápido e bagunçar o mercado de ações. Mas será que eles sabem onde estão se metendo?

Assassinos Indianos: Diário de um Serial Killer (7/9/2022)

O suspeito de um crime é encontrado e o caso é considerado encerrado. Até que um diário sugere mais 13 vítimas e possíveis atos de canibalismo.

Chef’s Table: Pizza (7/9/2022)

Descubra as melhores pizzas do mundo, preparadas por chefs renomados que colocam paixão, criatividade e dedicação em cada fatia.

Antraz: EUA Sob Ataque (8/9/2022)

Dias depois do 11 de setembro, cartas com esporos de antraz causam pânico e tragédia nos EUA. Este documentário mostra a investigação do caso pelo FBI.

O Terremoto do Everest (14/9/2022)

Depois de um terremoto terrível no Nepal, moradores e turistas unem forças para enfrentar a destruição nesta série documental emocionante.

A Artista da Enganação (21/9/2022)

Esta série documental retrata a trajetória de Wanna Marchi, da origem humilde ao estrelato e posterior declínio.

Entergalactic (30/9/2022)

Combinando música, arte e moda, esta animação acompanha duas almas criativas em busca do amor em Nova York. Com Timothée Chalamet, Vanessa Hudgens e Kid Cudi.

Estreias da Netflix em setembro: crianças e família

Pokémon: As Crônicas de Arceus (23/9/2022)

Ao investigarem a lenda do mítico Pokémon Arceus, Ash, Goh e Dawn descobrem uma conspiração da Equipe Galáctica que ameaça o mundo.

My Little Pony: Deixe sua Marca – Capítulo 2 (26/9/2022)

Há algo errado com a magia de Equestria, e isso está virando o Dia de Maretime Bay de ponta-cabeça! Será que Zipp vai descobrir o que está acontecendo?

Ivy e Bean: O Fantasma do Banheiro (2/9/2022)

Uma névoa fria, canos barulhentos e uma voz assustadora que vem do ralo: será que o banheiro da escola é assombrado? Esse é um caso para Ivy e Bean!

Ivy e Bean (2/9/2022)

Bean descobre que a vizinha Ivy tem um talento especial para a magia. Coitada da irmã mais velha de Bean, que agora vai dançar para sempre!

Ivy e Bean Entram na Dança (2/9/2022)

Ivy e Bean resolvem fazer balé e ficam sabendo que vão precisar dançar diante de uma plateia enorme. É hora de dar o fora!

Ada Batista, cientista: Temporada 3 (12/9/2022)

No laboratório de Ada Batista, ciência é pura diversão! Ela e os amigos fazem grandes perguntas e trabalham juntos para descobrir a verdade sobre tudo.

Vai, Cachorro. Vai! – Temporada 3 (19/9/2022)

Uma nova família chega à Cachorrolândia! Tag, Scoochi e seus amigos mostram a cidade toda para eles e vivem aventuras inesquecíveis!

Bee e o Gatiorrinho (6/9/2022)

Em uma encantadora ilha mágica, Bee e seu amigo peludo vivem várias aventuras durante o trabalho em uma agência de empregos temporários espacial.

L.O.L. – Casa de Surpresas (1/9/2022)

Royal Bee surpreende as amigas e compra o restaurante preferido delas para transformá-lo em um lugar divertido. Esse projeto vai ter muitas reviravoltas!

Monster High: Assombrada (1/9/2022)

Depois de ouvir boatos de que sua antiga escola é assombrada, Spectra Vondergeist e suas amigas voltam à Monster High para desvendar esse mistério assustador.

Dolittle (14/9/2022)

Quando a Rainha Vitória fica doente, o recluso Dr. Dolittle parte em uma jornada épica ao lado de seu jovem aprendiz e seus amigos animais em busca de uma cura mágica. Com Robert Downey Jr., Tom Holland, Selena Gomez, Emma Thompsom, Rami Malek e Octavia Spencer.

Estreias da Netflix em setembro: anime

Cyberpunk: Mercenários (EM BREVE)

Em um mundo distópico repleto de corrupção e implantes cibernéticos, um garoto de rua tenta se tornar um mercenário edgerunner.

Drifting Home (16/9/2022)

Um grupo de crianças à deriva em um prédio abandonado tenta voltar para casa e embarca em uma jornada de amadurecimento.