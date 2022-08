Tarcísio diz que política habitacional é prioridade do plano de governo

24/08/2022 | 11:47



O candidato do Republicanos ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou nesta quarta-feira, 24, que a política habitacional será prioridade "absoluta" se ele chegar ao Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. De acordo com ele, o tema seria importante até para lidar com a questão da Cracolândia, que se relaciona com uma série de políticas.

Segundo o ex-ministro, os problemas da Cracolândia do centro da capital paulista só serão resolvidos com a aliança de várias áreas, entre elas saúde, habitação, segurança pública, revitalização dos centros das cidades, além da política de assistência social: "para a gente dar a porta de saída, que é o emprego".

Tarcísio de Freitas afirmou que as propostas para moradia estão em três bases: a construção direta, a realização de parcerias público-privadas (PPPs) e o aluguel social. O candidato participa de sabatina promovida pelo Estadão em parceria com a Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP).