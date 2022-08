Imagens dos três vestidos de noiva usados por Jennifer Lopez no casamento com Ben affleck são divulgadas

24/08/2022 | 11:11



Não dá para dizer o tão especial sim sem estar vestida para arrasar, não é mesmo? Como você viu, Jennifer Lopez e Ben Affleck se casaram pela segunda vez em uma extravagante cerimônia na Geórgia, Estados Unidos. Na última terça-feira, dia 23, a grife Ralph Lauren matou a curiosidade dos fãs ao exibir imagens dos três vestidos de noiva usados pela cantora.

No primeiro vídeo de uma série de publicações no Instagram, a marca compartilhou detalhes da confecção das luxuosas peças feitas sob medida e escreveu:

Em comemoração ao casamento de Jennifer Lopez e Ben Affleck, a Ralph Lauren criou os três vestidos personalizados da noiva com amor, carinho e consideração entrelaçados em cada detalhe das silhuetas. Heranças modernas para um romance atemporal.

Em seguida, se aprofundou sobre o estilo e produção de um dos vestidos.

Desenho de inspiração das peças do arquivo Ralph Lauren, o vestido de noiva de lenço personalizado de Jennifer Lopez reinventa um vestido de gola alta com a adição de uma bainha de babados dramático. Mais de mil lenços cortados à mão e mil e muitos metros de tecido foram cortados em babados e presos à mão, criando uma saia volumosa e romântica. Cada lenço se torna uma lembrança nostálgica e uma herança moderna, enquanto as mangas com babados construídos intrincados tornam-se uma declaração de artesanato e design digno.

O último post trazia Jennifer já vestida de noiva e se preparando para subir ao altar.

Preparando-se para subir ao altar, Jennifer Lopez usa um vestido de lenço personalizado Ralph Lauren. Coleção de babados espetaculares na bainha, design escultural fluindo sem esforço da delicada gola alta para uma volumosa obra de arte.