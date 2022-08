Atores de reality show derivado de Glee expõem manipulação da produção

24/08/2022 | 11:11



Depois que terminaram as gravações do seriado Glee muitas polêmicas começaram a surgir e os atores super abriram o jogo em diversas entrevistas. Agora, durante um bate-papo para o site Insider, a bola foi levantada sobre o show The Glee Project.

Tudo porque a última adaptação da novela juvenil teria sido um verdadeiro trauma, segundo alguns participantes da série derivada. E segundo o Insider, ex-vencedores e vice-campeões do reality show revelaram mesmo o quão prejudicial foi a produção dizendo até que os produtores manipularam os concorrentes.

- Foi um abuso, se eles pensavam que era ou não. Eles fizeram um reality show de sucesso, mas o custo foi alto para alguns de nós, contou Pearce, que teve um breve arco como Harmony o bebê Gerber no programa.

Lindsay Pearce também revelou em um episódio especial que teria sido agredida sexualmente e como fez para processar esse trauma.

- O corte sou eu dizendo que as pessoas gostam de mim porque sou bonita, o que me faz sentir falsa. Isso foi angustiante, porque eu não teria compartilhado minha experiência se soubesse como ela seria editada. Não se encaixava na narrativa que eles estavam tentando fazer.

Vixe!