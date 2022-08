No Chile, terremoto de 5,6 na escala Richter atinge região de Antofagasta

24/08/2022 | 09:55



Um terremoto de 5,6 na escala Richter atingiu a região de Antofagasta, no norte do Chile, uma zona importante para a produção de cobre do país. De acordo com o Centro Sismológico Nacional da Universidade do Chile, o tremor ocorreu a uma profundidade de 143 quilômetros, 50 quilômetros ao norte da cidade de Calama. O Chile é de longe o maior produtor mundial de cobre, com mais que o dobro da produção do segundo colocado, o Peru, segundo dados de 2021.