Boas práticas para profissionais que usam computadores corporativos

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



24/08/2022 | 09:55



Os últimos dois anos foram marcados pela transformação digital. Como uma de suas principais consequências, muitas empresas optaram por adotar um modelo híbrido de trabalho. Neste cenário, funcionários passaram a transportar com maior frequência seus equipamentos eletrônicos e, naturalmente, precisaram redobrar os cuidados com os aparelhos. Para auxiliar os usuários nessa jornada, Fabiano Takahashi, gerente de produtos da Positivo Tecnologia, elaborou uma lista com dicas de boas práticas que podem evitar problemas técnicos com computadores corporativos e garantir uma boa experiência de uso mesmo longe do escritório.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

1. Evitar redes abertas em locais públicos e utilizar senhas fortes em redes domésticas

As redes desconhecidas e abertas de locais públicos podem ser oferecidas por hackers com a clara intenção de capturar o tráfego dos dados, expondo, assim, informações críticas como chaves e senhas de sistemas. Caso esteja com o notebook da empresa em outro ambiente, como um café ou aeroporto, é recomendável se conectar apenas às redes conhecidas e seguras destes estabelecimentos.

Ao criar uma rede doméstica em casa, por sua vez, a escolha da senha também deve ser bem elaborada, utilizando uma combinação de letras maiúsculas, caracteres especiais e números – o que torna o acesso mais seguro.

“A senha é como a chave da porta de casa. Se você a deixar pendurada na fechadura, todos que quiserem vão conseguir entrar. Uma vez lá dentro, tudo que é valioso ficará exposto. Hoje, o que não faltam são golpes baseados em tecnologia e é importante evitar exposição desnecessária ao perigo”, alerta Fabiano.

2. Transportar computadores corporativos com segurança e proteção

Por mais portáteis que sejam os notebooks, carregá-los para cima e para baixo exige alguns cuidados essenciais para sua boa preservação, tanto no aspecto físico quanto de funcionamento. Um erro comum dos usuários é transportá-los sem uma capa de proteção ou em bolsas e mochilas que não tenham um compartimento acolchoado apropriado.

Computadores corporativos normalmente têm construção mais robusta do que os voltados aos usuários domésticos, mas quedas e pancadas podem acabar danificando o aparelho. Outras dicas são: sempre guardar o equipamento desligado, para evitar o superaquecimento em locais abafados, e ativar recursos de criptografia dos dados armazenados localmente no equipamento, para que estejam protegidos em caso de roubo ou perda.

“Quando o notebook é acondicionado em bolsas ou mochilas no modo standby, é possível que entre em funcionamento pelo acionamento acidental de alguma tecla durante o transporte. Como não haverá ventilação, o equipamento poderá superaquecer. Outra vantagem de sempre se guardar o equipamento desligado é que, ao ser inicializado, ele pedirá senha para permitir o acesso aos dados, o que é extremamente importante caso seja furtado, por exemplo”, explica Fabiano.

3. Manter os aplicativos do sistema atualizado

A área de TI da empresa é responsável por garantir que as atualizações críticas sejam implementadas, mas cabe também ao usuário priorizar sua aplicação e não ficar adiando o agendamento dessa tarefa. “Vulnerabilidades, quando descobertas, demandam tempo para que as devidas correções sejam desenvolvidas e aplicadas. Postergar sua aplicação pode tornar o usuário um alvo fácil para ataques de hackers”, aponta o gerente de produtos da Positivo Tecnologia.

4. Não clicar em links duvidosos e não instalar aplicativos desconhecidos

É necessário ter muito cuidado antes de abrir um link. A dica de ouro é nunca instalar nem executar conteúdos (programa, vídeos, arquivos) de origem desconhecida. Além de conter vírus, podem ser a porta de entrada para hackers invadirem o sistema. A recomendação é instalar somente os aplicativos testados e aprovados pelo time de TI da empresa, o que evitará não só ataques, mas também problemas de incompatibilidades que podem resultar em travamentos, lentidão na execução de aplicativos e outros transtornos ao usuário.

“Basta clicar em um link ou abrir um arquivo infectado para que um código malicioso assuma o controle do equipamento, comprometendo seus dados ou ainda se espalhando para outros dispositivos das redes. Antes de clicar, pare, pense e analise a procedência dos conteúdos. Essa simples atitude poderá evitar muita dor de cabeça”, destaca Fabiano.

5. Fazer backup de arquivos e dados importantes

É sempre aconselhável manter cópias de arquivos importantes na nuvem ou em dispositivos externos, já que equipamentos podem falhar e tais backups são a salvação em muitos casos. Entretanto, isso deve ser bem alinhado com a empresa, já que alguns arquivos são confidenciais e não devem sair do ambiente digital da companhia.

“Com o transporte constante dos computadores corporativos, o risco de falha aumenta, e as empresas devem se organizar para não ficarem reféns de dados salvos apenas na memória do equipamento. Os usuários podem combinar formas de salvar esses documentos em ambientes mais seguros. E é sempre importante lembrar de ativar a criptografia para proteger o acesso ao dispositivo por senha”, ressalta o especialista.

6. Cuidados com a limpeza física e digital

A limpeza digital deve ser feita de forma periódica e com certa frequência. As ferramentas de proteção geralmente executam os processos em tempo real e, nesse caso, o TI da empresa deve ser o responsável por agendar verificações diárias de acordo com a estratégia e necessidade do usuário.

Para a limpeza física, as recomendações são parecidas com os cuidados que devem ser tomados com o computador de uso pessoal. “Não usar panos ásperos e nunca utilizar produtos químicos que podem afetar a pintura do equipamento. Quanto ao uso, o mais importante é não bloquear as saídas de ar para evitar danos por superaquecimento. Além disso, comida e bebida são inimigos das máquinas pela gordura e líquidos. Assim, melhor evitar comer enquanto se trabalha”, esclarece Fabiano.

7. O computador é corporativo

Por fim, o gerente de produtos da Positivo Tecnologia alerta que os computadores corporativos são uma ferramenta de trabalho e um ativo da própria companhia, e o seu uso deve ser reservado a atividades profissionais. Por isso, é recomendável bom senso para armazenar dados pessoais, como fotos e vídeos da família, acessar contas pessoais de e-mail, redes sociais ou contas bancárias por meio do equipamento. Algumas informações podem ficar salvas no sistema e colocar em risco tanto os dados do usuário quanto da empresa.

“Na eventualidade do equipamento ter que ser devolvido à empresa por alguma razão, informações privadas podem ser expostas a terceiros, incluindo dados sensíveis. Melhor evitar, sempre que possível”, finaliza.