Samsung lança novos modelos dobráveis Galaxy Z Flip4 5G e Galaxy Z Fold4 5G

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



24/08/2022 | 09:55



Os novos modelos dobráveis Galaxy Z Flip4 5G e Galaxy Z Fold4 5G foram oficialmente lançados no Brasil nesta terça-feira (23). O primeiro já está disponível nas prateleiras em duas versões de armazenamento: 128 GB (R$ 6.999) e 256 GB (R$ 7.499). O outro pode ser encontrado a partir de sexta-feira (26) nas opções de 256 GB (R$ 12.799), 512 GB (R$ 13.799) e 1 TB (R$ 15.799).

Galaxy Z Flip4 5G

O Galaxy Z Flip4 5G permite às pessoas gravarem vídeos e capturar selfies em vários ângulos. Basta dobrar parcialmente o smartphone para ativar a Câmera Flex e deixar o aparelho sobre uma superfície plana para fazer conteúdo sem usar as mãos. E com o sensor 65% mais brilhante alimentado pelo processador Snapdragon®2 8 Gen 1, fotos e vídeos são mais nítidos e mais estáveis – dia ou noite.

Graças ao Quick Shot aprimorado, o usuário pode registrar selfies de qualidade utilizando o sensor principal do Galaxy Z Fold4 5G enquanto confere uma prévia da imagem na tela externa do dispositivo. Já o Modo Retrato, que registra fotos com fundo desfocado, também recebeu melhorias: agora é possível conferir a proporção real da fotografia diretamente da tela externa.

A tela externa também recebeu mais funções. Agora é possível fazer chamadas, responder mensagens de texto (com textos pré-definidos e emojis) e muito mais. Outro aprimoramento é a bateria. O usuário pode capturar, assistir e conectar por mais tempo entre recargas com a bateria expandida de 3.70 0mAh, e o Carregamento Super Rápido, que promete até 50% de autonomia em cerca de 30 minutos.

Edição Bespoke

Pela primeira vez no Brasil, a Samsung traz a edição Bespoke para o Galaxy Z Flip4 5G. Serão cinco opções de cores fixas que o usuário pode escolher para ter um smartphone customizando com seu estilo:

Preto (dobradiça) / Verde (frontal) / Verde (traseira)

Rosé (dobradiça) / Amarelo (frontal) / Branco (traseira)

Rosé (dobradiça) / Amarelo (frontal) / Amarelo (traseira)

Prata (dobradiça) / Azul Marinho (frontal) / Azul Marinho (traseira)

Prata (dobradiça) / Branco (frontal) / Branco (traseira)

Galaxy Z Fold4 5G

Com o Galaxy Z Fold4 5G, a nova Barra de Tarefas oferece um layout semelhante ao de um computador, permitindo acessar aplicativos favoritos e recentes de forma mais fácil. E graças à parcerias da Samsung com o Google e a Microsoft, apps como Chrome, Office e Gmail agora suportam comandos de arrastar e soltar.

O pacote Office completo da Microsoft e o Outlook também se beneficiam com a tela dobrável do Z Fold4 5G, fornecendo mais informações e maneiras mais rápidas de interagir com o conteúdo. E a sua experiência multitarefa ficará ainda mais completa com as funcionalidades da S Pen, permitindo desenhar e fazer anotações de maneira simples e intuitiva.

A câmera do Z Fold4 5G também recebeu melhorias. Agora conta com uma lente principal de 50MP aprimorada e o Space Zoom de 30x. Além disso, graças a um sensor 23% mais brilhante, e ao maior poder de processamento do smartphone, os usuários podem capturar imagens brilhantes, mesmo à noite.

Brindes dos novos modelos dobráveis

A Samsung também preparou bundles especiais para as pessoas que adquirirem os novos modelos dobráveis. Na compra de um Galaxy Z Flip4 5G, você ganha um smartwatch Galaxy Watch4 e, na compra de um Galaxy Z Fold4 5G, você leva um Galaxy Watch4 Classic e uma capa com S Pen.

Além disso, ao adquirir qualquer um dos dois dispositivos dobráveis você ganha o seguro Samsung Care+ , com um ano de Proteção de Tela e uma ocorrência.

Para participar, é só resgatar seu cupom no aplicativo Samsung Members e preencher as informações no site Samsung Para Você. Essa condição é válida para as compras feitas de 23 de agosto até 11 de setembro, e o resgate poderá ser feito de 30 de agosto até 7 de outubro.