Evento online gratuito aborda o futuro da indústria

Da Redação

Do 33Giga



24/08/2022 | 09:55



No atual cenário de transformação digital é importante perguntar: a indústria está preparada para as mudanças? Se ainda não sabe a resposta, você precisa participar do ERP Experience 2022, evento online gratuito promovido pela SPS, consultoria especialista na implementação do software SAP Business One, voltado para empresas em crescimento.

O ERP Experience 2022 acontece no dia 15 de setembro, a partir das 18h45. Terá como tema “A Indústria do Futuro começa agora!”. O destaque será a palestra exclusiva de Tallis Gomes, fundador do Easy Taxi, o maior aplicativo de táxi do mundo.

Enquanto, para alguns, o futuro é incerto, aqueles que estão atentos aos detalhes, sabem que a tecnologia está ganhando cada vez mais espaço e transformando a indústria como conhecíamos.

A utilização de recursos como Inteligência Artificial (IA), Big Data, Cyber Segurança, Internet das Coisas (IOT), Nuvem, Manufatura Digital, Digitalização, Integração de sistemas (ERPs), entre outros, são exemplos dos avanços da transformação digital que presenciamos – isso sem considerar os diversos recursos promissores que ainda surgirão.

Tendo em vista esses aspectos, o ERP Experience 2022 é um evento criado para fomentar as discussões mais relevantes para as empresas no mundo e, neste ano, tem como temática a indústria do futuro.

A programação contará com a abertura e introdução dos diretores da SPS Milton Ribeiro e Rogério Capucho. Em seguida, haverá uma mesa redonda com os temas: “Como o Metaverso impactará a indústria?” e “Metaverso e Gêmeos Digitais (SAP)”.

Para Milton Ribeiro, CEO da SPS, o ERP Experience vem ao encontro do atual momento da indústria, que demanda por cada vez mais inovação e tecnologia.

“Diante de tantas mudanças é fundamental abordar estes temas com foco em promover uma troca intensa de conhecimento. Desta forma, enfatizamos a importância de levar as tendências como aliadas para uma indústria cada vez mais sólida e sustentável”, diz.

As expectativas para o evento estão elevadas, principalmente pela palestra de Tallis Gomes, sobre “Gestão da inovação”, fundador e CEO da Singu, maior aplicativo de serviços de beleza e bem-estar do Brasil. O profissional foi eleito, em 2017, como o jovem mais inovador do mundo e uma das 25 pessoas mais influentes na internet brasileira. Enquanto esteve à frente do Easy Taxi, expandiu a empresa para 35 países, em quatro continentes.

O ERP Experience 2022 tem como público-alvo todos os profissionais que são da indústria e buscam por inovação. Aqueles que querem estar por dentro das tendências tecnológicas, utilizam ou pretendem implantar um ERP e visam obter um crescimento saudável e acelerado a partir do uso de recursos tecnológicos.

“Queremos alcançar muitas pessoas, levando para todos o acesso a informações que serão construtivas, mostrando exemplos práticos de resultados que foram obtidos a partir da utilização da tecnologia como principal ferramenta”, finaliza o CEO.

Para participar do evento é necessário realizar a inscrição no site https://spsconsultoria.com.br/erp-experience.

Serviço