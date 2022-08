Isabella Scherer atualiza peso dos bebês e desabafa sobre reta final da gravidez: Pior dia

24/08/2022 | 09:11



O barrigão de Isabella Scherer já até virou meme na internet, mas para tudo há uma explicação, né? Na noite da última terça-feira, dia 23, a influenciadora compartilhou o peso dos bebês.

Através dos Stories no Instagram, a campeã do MasterChef Brasil contou que a soma do peso de Bento com Mel está por volta dos 5.812 kg. Ela ainda brincou chamando Bento de bebê gigante por estar com 3.353 kg e Mel seria a bebê normal, com 2.459 kg.

Isa, que está na 36° semana de gestação, contou também nas redes sociais que está sentindo desconforto para comer e descansar.

Hoje está sendo o pior dia dessa reta final. Fico com muita fome, mas enjoada. Como e não consigo matar a fome, porque fico cheia logo e enjoada. Muito sono e sem conseguir dormir.

Mas parece que a qualquer momento os gêmeos podem escolher nascer. A filha do ex-nadador Fernando Scherer até chegou a chutar que o parto deve acontecer na próxima quinta-feira, dia 25. Será que logo poderemos ver o rostinho de Bento e Mel?