Bruna Marquezine se derrete ao conhecer Rosalía e cantora espanhola responde: Tão motomami

24/08/2022 | 09:10



Alerta de duas motomamis! Logo depois de curtir o show de Rosalía, que aconteceu em São Paulo, Bruna Marquezine partiu para a after party da cantora espanhola, promovida por Ludmilla, e se divertiu à beça. Inclusive, a gata até soltou o gogó no karaokê ao som de Justin Bieber. Mas o que chamou a atenção foi o momento em que ela encontrou com Rosalía.

Emocionada, Marquezine publicou nas redes sociais um clique ao lado da artista e se derreteu.

Amei finalmente conhecer você, rainha, escreveu na legenda.

Na mesma hora, Rosalía respondeu a atriz.

Bruna, tão motomami, disse em referência ao nome de seu álbum.

E o que é a vida sem amigos para celebrar, não é mesmo? Contentes com a felicidade de Bruna, Sasha Meneghel e Tatá Werneck comentaram:

Aeee, minha amiga é gata demais, disparou a filha de Xuxa.

Ela é linda, parece você misturada com ela mesma, brincou a humorista.