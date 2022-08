Bolsonaro cria Ordem do Mérito da Controladoria-Geral da União

24/08/2022 | 08:56



O presidente Jair Bolsonaro criou a Ordem do Mérito da Controladoria-Geral da União, condecoração que "poderá ser concedida a pessoas naturais ou jurídicas, civis ou militares, nacionais ou estrangeiras, que tenham prestado notáveis serviços à Controladoria-Geral da União ou aos órgãos que a integram, em âmbito nacional ou internacional".

O decreto que institui a comenda está publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 24. O documento estabelece que a Ordem do Mérito da CGU é composta pelos graus Grã-Cruz, Grande-Oficial e Comendador.

"O Presidente da República é o Grão-Mestre e o Ministro de Estado da Controladoria-Geral da União é o Chanceler da Ordem do Mérito da Controladoria-Geral da União", cita o ato, também assinado pelo ministro da CGU, Wagner Rosário.

De acordo com a norma, caberá ao ministro da CGU editar os atos complementares necessários à implementação do disposto no decreto. Esses atos vão tratar dos requisitos para a admissão e para a promoção na Ordem do Mérito da Controladoria-Geral da União, e as hipóteses de exclusão.