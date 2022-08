Em Mauá, homem de 36 anos é morto com dois tiros na cabeça

Lorena S Ávila

Do Diário do Grande ABC



24/08/2022 | 08:46



Um homem de 36 anos foi assassinado com dois tiros na cabeça na manhã de ontem, enquanto ajudava um colega de trabalho a empurrar o carro numa travessa da rua Cabo João Romeu Teixeira, no bairro Capuava, em Mauá.

Registro de câmera de segurança mostra o momento em que o assassino, encapuzado e de máscara, aproxima-se, salta da bicicleta e atira. A vítima foi atingida com dois tiros na cabeça. O colega não foi ferido. Após o crime, o assassino deixou calmamente a cena do crime.

A vítima foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado ao Hospital Nardini, mas morreu. O caso está sendo investigado como homicídio qualificado, já que os indícios levam a crer que foi uma execução premeditada.

A vítima, que atua na área de construção civil, trabalhava como coordenador de equipe numa empresa que fabrica hidrantes. Ele estava no trabalho quando foi chamado por um dos funcionários para ajudar com o carro, que estaria com problemas.

A polícia não descarta a possibilidade de a ação ter sido motivada por rivalidade na empresa e deverá convocar todo os funcionários para prestar depoimento.

O possível envolvimento da testemunha também não foi descartado. Uma perícia técnica será feita no carro do homem que chamou a vítima para ajudá-lo. O inquérito foi instaurado na Delegacia de Mauá.