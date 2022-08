Coletivo de jornalismo será lançado por comunicadores de todo o Brasil

Da Redação



24/08/2022 | 08:44



Para marcar o Dia da Infância, celebrado mundialmente em 24 de agosto, será realizado hoje, às 19h, o lançamento do Colo (Coletivo de Jornalismo Infantojuvenil), criado para debater questões ligadas à área e defender o direito à liberdade de expressão das crianças e dos adolescentes. O Diário, que há 50 anos produz o Diarinho, integra o grupo que conta com comunicadores de todo o País. A cerimônia será on line, com transmissão via YouTube (https://www.youtube.com/rederecria), a partir das 19h. O Colo surgiu com o objetivo de ampliar o debate sobre a inclusão da criança e do adolescente nas produções da imprensa brasileira. É comum que os noticiários falam sobre assuntos relacionados à infância sem consultar ou ouvir esse público. De acordo com o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), é direito da criança ser ouvida em sua máxima expressão.

Para iniciar esse debate e apresentar as atividades que serão realizadas pelo Colo, a live terá a participação da idealizadora do Diarinho, Solange Dotto, e de Mônica Rodrigues da Costa, jornalista especializada em infância e editora do suplemento da Folha de S.Paulo, Folhinha, de 1987 a 2004, e de A Tardinha, do Jornal A Tarde, em Salvador de 2005 a 2008. O debate conta com a mediação da jornalista e pesquisadora Juliana Doretto, professora da PUC-Campinas.