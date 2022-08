Defensoria tenta soltar bandidos, mas TJ-SP mantém prisão de ladrões

Heitor Mazzoco

Do Diário do Grande ABC



24/08/2022 | 08:38



O TJ-SP (Tribunal de Justiça do São Paulo) manteve a prisão de uma dupla de criminosos que furtou cabos de energia da rodoviária de Ribeirão Pires. De acordo com o acórdão, os dois bandidos têm histórico de crimes contra o patrimônio público.

A Defensoria Pública entrou com recurso junto ao TJ para livrar os dois da ação criminal. Segundo o pedido, a prisão em flagrante determinada em 1ª instância “é carente de fundamentação idônea, baseada na gravidade em abstrato do delito (...) a ação penal deve ser trancada, pois o fato é manifestamente atípico, de ofensividade mínima, haja vista que a lesão é inexpressiva, considerando ser ínfimo o valor do bem, em tese, subtraído.”

Foram quase oito quilos de fios de energia levados, o que rendeu prejuízo à Prefeitura, que administra a rodoviária.

Para o desembargador Otávio de Almeida Toledo, no entanto, os acusados cometeram crimes reiterados. “Ao contrário do que aduz a defesa, não há se falarem trancamento da ação por atipicidade material decorrente de supostainsignificância da conduta, pois forçoso elucidar que se tratam de pacientesreincidentes, que ostentam maus antecedentes em crimes contra opatrimônio, o que demonstra que os acusados vêm praticando delitos deforma reiterada, motivo que, a priori, também a afasta a reclamadaincidência do princípio da insignificância”, afirmou.

O furto ocorreu em junho deste ano. Em parecer, a PGJ (Procuradoria-Geral de Justiça) disse que o argumento da Defensoria Pública não pode ser levado em consideração. Isso porque, soltar os criminosos ao considerar o valor ínfimo do prejuízo acarretaria em um incentivo ao crime. “Aceitar que a atipicidade material do fato, considerando apenas tratar-se de subtração de fios de cobre, implica incentivar a prática da atividade criminosa”, sustentou a PGJ em parecer encaminhado ao TJ-SP.

“Não há que se falar em trancamento da ação penal, com fundamento na tese de atipicidade material da conduta pela incidência do princípio da insignificância. [...]o valor econômico do bem subtraído não é insignificante,conforme se extrai do auto de exibição e apreensão e do auto de avaliação. Como se vê, o valor do bem subtraído é superior a 10% do salário-mínimo (R$ 1.212 para o ano de 2022), alcançando praticamente metade do salário-mínimo”, diz outro trecho de parecer da PGJ.

Por fim, o desembargador Toledo afirma ser dever do Estado garantir a paz e ordem social.

“Encontrando-se bem delimitada a necessidade da prisão preventiva porque a reiteração em condutas criminosas revela que a proibição contida na lei penal não tem sido suficiente para afastar a paciente da prática delitiva, sendo ineficaz pensar-se, também, na aplicação de qualquer medida cautelar diversa da prisão”, diz em trecho final do acórdão. A defensoria pode recorrer da decisão.