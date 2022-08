São Bernardo FC abre os portões para a torcida

Pedro Lopes

Especial para o Diário



24/08/2022 | 08:33



O São Bernardo FC abre mais uma vez as portas de seu estádio para a sua torcida. A equipe do Grande ABC convocou seu torcedor na manhã de ontem, através de uma postagem no Instagram. Será o terceiro jogo seguido que o Tigre abre as portas do Estádio 1º de Maio para o público. No sábado, o adversário será o Tocantinópolis (TO), os confrontos anteriores foram contra Bahia de Feira (BA) e Azuriz (PR).

O jogo de sábado é decisivo para o Tigre. Após a vitória por 3 a 0 na casa do adversário no domingo, a equipe está com uma grande vantagem para garantir o inédito acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. É a primeira vez que o São Bernardo chega nesta fase da competição, que disputa seguidamente desde 2017.

Destaque do jogo de ida com um gol marcado, o atacante Hugo Sanches frisa que a vitória foi importante, mas quer a equipe com os pés no chão para o jogo da volta.

“Vitória importante, é o primeiro passo de 180 minutos, sabemos que temos mais uma semana e o jogo da volta. Vamos trabalhar forte para chegar lá e impor nosso jogo e buscar mais uma vitória para coroar esse objetivo dentro de casa. Temos que manter os pés no chão e sempre respeitar o adversário independente do segundo jogo, (pois) no futebol tudo pode acontecer”, declarou Hugo.

Os ingressos para o jogo estarão disponíveis para distribuição no sábado a partir das 14h no Estádio 1º de Maio. Até o momento, as entradas de forma on-line não foram disponibilizadas.