Pão de Açúcar inaugura hoje unidade no Grand Plaza

24/08/2022 | 08:25



O Pão de Açúcar, do grupo varejista do setor de alimentos GPA, inaugura hoje unidade no Grand Plaza Shopping. O projeto faz parte do plano de expansão da rede que visa abrir 100 lojas até 2024 e inclui o novo modelo de operação Geração (G7). A abertura será a partir das 8h.

O G7 tem como propósito central reformular a experiência do consumidor dentro de cada loja. A nova unidade conta com 130 colaboradores, entre diretos e indiretos, e os funcionários da antiga operação foram realocados na loja.

Nesse processo, João Simões, diretor de Expansão, Reforma e Conceito do Pão de Açúcar, ressalta que a organização traçou a reformulação de corredores, disposições de prateleiras e setores, incremento de serviços como sushi feito na hora e venda de frutas cortadas,

“Queremos proporcionar ao consumidor tudo o que ele precisa. Apresentamos marcas exclusivas também. É uma loja social, onde há wi-fi e espaço para que o cliente possa tomar um café ou marcar como ponto de encontro com os colegas”, informa Simões em entrevista exclusiva para o Diário. O diretor reforça também a meta em vender o mesmo volume de alimentos que eram comercializados no hipermercado Extra.

Essa é a segunda unidade em Santo André e terá 2.400 m² de área de vendas dentro do Shopping, localizada no espaço onde era o Extra. “Estamos mapeando abrir mais uma loja aqui na cidade e outra em São Bernardo.”

Fábio Oliveira, superintendente do Grand Plaza Shopping, explica que esse anúncio vai de encontro com os objetivos do empreendimento em se tornar cada vez mais atrativo ao público do Grande ABC. “Temos buscado novidades. É uma loja modelo G7, bem inovadora, que traça a jornada de consumo do cliente, tendo caixas autônomos, por exemplo”, detalha ao Diário.

Nesse período de retomada econômica após os problemas gerados pela pandemia, o executivo destaca que há necessidade dos shoppings serem não apenas um centro de compras, mas também um local em que os consumidores têm um mix completo de serviços, conveniência e comodidade.

Após a inauguração, o horário de funcionamento da unidade a partir de 25 de agosto será das 8h às 22h, de segunda a sábado, e das 8h às 20h aos domingos e feriados.