Irandhir Santos ganha festa surpresa do elenco de 'Pantanal'; veja vídeo

23/08/2022 | 20:03



Irandhir Santos, que dá vida ao personagem José Lucas na novela Pantanal, da TV Globo, ganhou uma festa surpresa do elenco da trama para celebrar o aniversário de 44 anos do ator, comemorado na última segunda-feira, 22. A homenagem foi realizada na fazenda do personagem José Leôncio, de Marcos Palmeira, e foi registrada pela atriz Dira Paes, intérprete de Filó.

"E tem mais um aniversariante em Pantanal. Querido, que felicidade te aplaudir nesse dia tão especial. Mil vivas a você. Parabéns", escreveu a artista.

O ator recebeu várias felicitações por meio da publicação da colega Dira. "Lindo esse carinho de vocês! Parabéns e muitas felicidades!", escreveu uma internauta. "Irandhir gigante", disse outra. "Maravilhoso! Parabéns, muita luz na sua vida e muito trabalho porque amamos", emendou outra seguidora.

Dira Paes e Irandhir Santos já estiveram juntos em Velho Chico, novela de 2016, em que interpretaram Beatriz e Bento dos Anjos.