Simony revela avanço em tratamento contra câncer: 'Tumor diminuiu muito'

23/08/2022 | 19:55



Simony usou os stories do Instagram para atualizar os fãs e seguidores sobre seu estado de saúde. Nesta terça-feira, 23, ela voltou ao hospital para dar continuidade ao tratamento contra um câncer no intestino, chamado epidermóide, diagnosticado no início do mês. A artista segue fazendo quimioterapia desde então.

"Sei que estou sumidinha, mas é assim mesmo. Estou focada na minha luta, na minha cura. Meu médico passou por aqui e contou para a gente que o tumor já diminuiu muito. Ele está impressionado, saiu me aplaudindo! Estou impressionada. Agradeço todas as pessoas empenhadas. Estou super feliz. Está dando tudo certo", desabafou.

Quando descobriu a doença, Simony ficou internada por quase uma semana em um hospital em São Paulo, onde passou por sessões de quimioterapia e radioterapia, e recebeu alta para seguir o tratamento em casa.

"Está tudo bem. Tem dias que a gente fica mais cansada, por conta do tratamento. Estou me alimentando bem. Estou em casa, recebendo amor da família, dos meus filhos e de vocês", disse ela, na ocasião.

"Quero dizer a vocês que está tudo sob controle, não estou me cabendo de felicidade de tanta coisa linda que tenho escutado, tantas preces, tantas orações. Não sabia que era tão amada assim. De verdade, mesmo, tão bom! Tudo o que vocês estão fazendo por mim, sem palavras. Não sei como agradecer", continuou.