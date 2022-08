STJD marca julgamento de corintiano Rafael Ramos por suposto caso de racismo

23/08/2022 | 19:22



O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) marcou para a próxima terça-feira, dia 30 de agosto, o julgamento do lateral-direito Rafael Ramos, do Corinthians, pelo suposto caso de racismo contra o volante Edenilson, do Internacional. A sessão está agendada para às 10h (horário de Brasília).

O caso ocorreu durante o empate em 1 a 1 entre as equipes, no dia 14 de maio, pela nona rodada do Brasileirão. a partida ficou parada aos 30 minutos do segundo tempo após Edenilson reclamar que teria sido chamado de "macaco" por Rafael Ramos. O jogador português negou a acusação de racismo e acabou sendo substituído para a entrada de Gustavo Mosquito.

A Procuradoria enquadrou Rafael Ramos no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê punição por "Praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência". Caso seja condenado, o jogador pode ser suspenso pelo prazo de 120 a 360 dias, além de ter que pagar uma multa entre R$ 100 a R$ 100 mil reais.

Rafael Ramos chegou a ser preso em flagrante depois de ter sido acusado de racismo. O jogador foi autuado por injúria racial e detido no posto policial do estádio Beira-Rio. Ele foi solto depois que o Corinthians pagou R$ 10 mil de fiança. Ao ser liberado, ele alegou apenas ter sido um "mal entendido" e revelou ter conversado com Edenilson. Segundo o lateral, o volante do Inter teria entendido errado a palavra que ele falou. Quando Edenilson se manifestou, contudo, foi para confirmar sua versão do fato e para dizer que a denúncia estava mantida.

No dia 8 de junho, o Instituto-Geral de Perícias de Porto Alegre remeteu para a 2ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre o Laudo Pericial sobre o pedido de perícia de leitura labial. O resultado sobre uma possível injúria racial foi "inconclusivo".

Na ocasião, Edenilson usou seu Instagram para reclamar da conclusão do IGP. "Não iriam nos calar???? Já nos calaram. Se ofendidos aceitem, engulam a seco. Finjam que não escutaram, é uma luta desleal, é uma luta INCONCLUSIVA!!!!!", postou o jogador do Inter, com uma imagem sua e um "X" na boca. Além disso, o atleta mudou seu nome na biografia da rede social para "Macaco Edenilson Andrade dos Santos" e apagou todos as publicações.